Сборы приключенческого экшена «Левша» превысили 150 млн рублей за семь дней В новом комиксе по «Звёздным войнам» показали, кем мог бы стать Кайло Рен, если бы не покатился по наклонной Китайский экшен Genigods: Nezha обещает устроить эпик божественных масштабов Даже не спрашивайте зачем: Стивен Кинг и Майк Флэнаган готовят экранизацию «Мглы» Режиссёр сериала «Джек Ричер» снимет рождественский боевик с Ником Джонасом
5
СЕРИАЛЫ
542

Идут съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной в главной роли

Источник: PREMIER

В этом месяце начались съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» по мотивам детективных романов Александры Марининой про майора Анастасию Каменскую. Об этом на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил онлайн-кинотеатр PREMIER, в котором сериал и выйдет.

В новом проекте знакомые персонажи романов Марининой будут раскрывать сложные и загадочные преступления в наше время. Сериал снимают по оригинальным историям, написанным его сценаристами, а не по книгам про Каменскую. Персонажи Марининой будут показаны молодыми. Так, Каменская ещё не замужем за Алексеем Чистяковым.

Снимает сериал режиссёр Кирилл Плетнёв («Оффлайн»). Главную героиню играет Юлия Хлынина («Подслушано в Рыбинске», «Волчок», «Комментируй это»). Чистякова играет Павел Артемьев. Также в актёрском составе Виталий Коваленко, Дмитрий Куличков, Павел Попов, Евгений Харитонов, Марина Кондратьева и другие.

По книгам уже выходил сериал «Каменская», главную роль в котором играла Елена Яковлева.

Теги
Каменская. ПерезагрузкаЮлия ХлынинаPREMIER
Комментарии (5)

2Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона 8Идут съёмки второго сезона комедийного сериала «Олдскул» с Марией Ароновой 6«Кинопоиск» выпустит комедийно-драматический сериал «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко

21Рэйф Файнс ненароком раскрыл нового Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» 7Вышел инди-хоррор Wicked Seed с боёвкой в духе культовой Parasite Eve 6Дейзи Ридли проявит чудеса стойкости в экшен-триллере от режиссёра «Заложницы» 2Сборы мультфильма «Три богатыря и свет клином» превысили 400 млн рублей 28«Аватару 3» на смех: «28 лет спустя: Храм из костей» не может прыгнуть в прокате выше головы

0
Горшок, Вдова, Князь и Принцесса на новых постерах фэнтези «Король и Шут. Навсегда»
 8
Педро Паскаль вынужден торговать лицом в новом трейлере фильма «Мандалорец и Грогу»
 5
Netflix потерпит: Warner Bros. Discovery семь дней будет изучать новое предложение о покупке от Paramount Skydance
 2
Канал The CW закрыл драмеди «Хороший коп, плохой коп» с Клэнси Брауном после первого сезона
 1
Дэнни ДеВито отстрелялся: Дуэйн Джонсон прощается с любимым делом на съёмках «Джуманджи 3»
 5
Новые сериалы недели: эротический триллер «56 дней» с Дав Камерон
 1
Криминальная Америка: издательство IDW анонсировало целых три комикса на уголовную тему
 0
Кобра, энергон и дозы ужастика: вот что ждёт серию G.I. Joe в новом сюжете
 3
Телеовощи. Выпуск 638: Спидран до секса
 12
Данила Козловский выступил режиссёром и соавтором сценария англоязычного ромкома «Из Лондона с любовью»
