Идут съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» с Юлией Хлыниной в главной роли

В этом месяце начались съёмки сериала «Каменская. Перезагрузка» по мотивам детективных романов Александры Марининой про майора Анастасию Каменскую. Об этом на официальной странице во «ВКонтакте» сообщил онлайн-кинотеатр PREMIER, в котором сериал и выйдет.

В новом проекте знакомые персонажи романов Марининой будут раскрывать сложные и загадочные преступления в наше время. Сериал снимают по оригинальным историям, написанным его сценаристами, а не по книгам про Каменскую. Персонажи Марининой будут показаны молодыми. Так, Каменская ещё не замужем за Алексеем Чистяковым.

Снимает сериал режиссёр Кирилл Плетнёв («Оффлайн»). Главную героиню играет Юлия Хлынина («Подслушано в Рыбинске», «Волчок», «Комментируй это»). Чистякова играет Павел Артемьев. Также в актёрском составе Виталий Коваленко, Дмитрий Куличков, Павел Попов, Евгений Харитонов, Марина Кондратьева и другие.

По книгам уже выходил сериал «Каменская», главную роль в котором играла Елена Яковлева.