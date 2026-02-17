Новые сериалы недели: эротический триллер «56 дней» с Дав Камерон

Премьера +

После случайной встречи в супермаркете между Оливером и Сиарой завязываются бурные отношения. Когда 56 дней спустя обнаруживается зверски убитый труп, расследование углубляется в их бурную историю любви, раскрывая мрачные тайны.

Само по себе словосочетание «эротический триллер» способно привлечь зрителей к экранам, но Amazon для верности взял на главную роль поп-звезду Дав Камерон, выпускницу фабрики Disney, давно обивающую пороги киностудий. В главных ролях тут так же Эван Джогиа и Карла Соуза.