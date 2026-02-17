Новые сериалы недели: эротический триллер «56 дней» с Дав Камерон

Среда, 18 февраля
В ролях Dove Cameron, Эван Джогия, Карла Сауза, Дориан Миссик
После случайной встречи в супермаркете между Оливером и Сиарой завязываются бурные отношения. Когда 56 дней спустя обнаруживается зверски убитый труп, расследование углубляется в их бурную историю любви, раскрывая мрачные тайны.
Само по себе словосочетание «эротический триллер» способно привлечь зрителей к экранам, но Amazon для верности взял на главную роль поп-звезду Дав Камерон, выпускницу фабрики Disney, давно обивающую пороги киностудий. В главных ролях тут так же Эван Джогиа и Карла Соуза.
Четверг, 19 февраля
боевик, триллер, детектив, драма
В ролях Гэбриэл Бассо, Люсиан Бьюкенен, Хонг Чау, Д. Б. Вудсайд, Ив Харлоу, Бен Коттон
Во время очередного дежурства агент ФБР Питер Сазерленд принимает звонок по линии экстренной связи от обычной девушки Роуз Ларкин, которую, по её словам, хотят убить. Пытаясь спасти Роуз, Питер оказывается в эпицентре масштабного заговора.
В продолжении Гэбриэл Бассо будет отдуваться за двоих — его экранную возлюбленную в исполнении Люсиан Бьюкенен из сериала выписали. Поговаривают, что и четвёртый сезон уже в работе — уж больно бодрыми получились первые два. Но официального продления пока не было.
Пятница, 20 февраля
В ролях Дженнифер Гарнер, Tyner Rushing, Николай Костер-Вальдау, Ангури Райс, Аиша Тайлер, Augusto Aguilera
Ханна живёт в идеальном браке с мужем Оуэном и падчерицей Бейли. Однажды Оуэн пропадает, а женщина получает загадочную записку со словами «Защити её». Пока Ханна пытается разобраться с тем, куда пропал её муж, все вокруг твердят, что он был не тем, за кого себя выдавал.
Первый сезон сериала с Дженнифер Гарнер вышел ещё 3 года назад. В актёрском составе также Николай Костер-Вальдау, Энгаури Райс и примкнувшая к ним в продолжении Джуди Грир.
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии: