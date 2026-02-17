 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Dynamite переиздаст комиксных «Пацанов» к 20-летнему юбилею и финальному сезону сериала от Amazon Леа Сейду вместе с Майки Мэдисон попадёт в мир оргий, нарковечеринок и опустошающей чумы Square Enix возвращается на родину: издатель проводит увольнения в западных офисах Режиссёр оригинального «Горца» сделает из экшена с Кейт Бекинсейл аналог «Гнева», «Соучастника» и «Убийцы» Netflix закрыл анимационный сериал «Терминатор Ноль» после первого сезона
3
СЕРИАЛЫ
1 294

Новые сериалы недели: эротический триллер «56 дней» с Дав Камерон

Источник: Amazon

Среда, 18 февраля

 
Премьера+
Prime Video
56 дней 56 Days

В ролях Dove Cameron, Эван Джогия, Карла Сауза, Дориан Миссик

После случайной встречи в супермаркете между Оливером и Сиарой завязываются бурные отношения. Когда 56 дней спустя обнаруживается зверски убитый труп, расследование углубляется в их бурную историю любви, раскрывая мрачные тайны.

Само по себе словосочетание «эротический триллер» способно привлечь зрителей к экранам, но Amazon для верности взял на главную роль поп-звезду Дав Камерон, выпускницу фабрики Disney, давно обивающую пороги киностудий. В главных ролях тут так же Эван Джогиа и Карла Соуза.

Видео

Четверг, 19 февраля

 
Сезон3
Netflix
Ночной агент The Night Agent

боевик, триллер, детектив, драма

В ролях Гэбриэл Бассо, Люсиан Бьюкенен, Хонг Чау, Д. Б. Вудсайд, Ив Харлоу, Бен Коттон

Во время очередного дежурства агент ФБР Питер Сазерленд принимает звонок по линии экстренной связи от обычной девушки Роуз Ларкин, которую, по её словам, хотят убить. Пытаясь спасти Роуз, Питер оказывается в эпицентре масштабного заговора.

В продолжении Гэбриэл Бассо будет отдуваться за двоих — его экранную возлюбленную в исполнении Люсиан Бьюкенен из сериала выписали. Поговаривают, что и четвёртый сезон уже в работе — уж больно бодрыми получились первые два. Но официального продления пока не было.

Видео

Пятница, 20 февраля

 
Сезон2
Apple TV+
Последнее, что он мне сказал Last Thing He told Me

В ролях Дженнифер Гарнер, Tyner Rushing, Николай Костер-Вальдау, Ангури Райс, Аиша Тайлер, Augusto Aguilera

Ханна живёт в идеальном браке с мужем Оуэном и падчерицей Бейли. Однажды Оуэн пропадает, а женщина получает загадочную записку со словами «Защити её». Пока Ханна пытается разобраться с тем, куда пропал её муж, все вокруг твердят, что он был не тем, за кого себя выдавал.

Первый сезон сериала с Дженнифер Гарнер вышел ещё 3 года назад. В актёрском составе также Николай Костер-Вальдау, Энгаури Райс и примкнувшая к ним в продолжении Джуди Грир.

Комментарии (3)

