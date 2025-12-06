Третий сезон триллера «Ночной агент» получил дату выхода на Netflix

Известна дата премьеры третьего сезона конспирологического триллера «Ночной агент». Стриминговый сервис Netflix выпустит продолжение одного из своих самых популярных проектов 19 февраля 2026 года. Об этом сообщил сайт Entertainment Weekly со ссылкой на видеосервис.

Сериал от Netflix и Sony Pictures Television дебютировал 23 марта 2023 года. Первый сезон триллера по величине просмотров попал в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов видеосервиса. Он рассказывал, как агент ФБР Питер Сазерленд оказался втянут в масштабный заговор.

В третьем сезоне Питеру предстоит выследить молодого агента казначейства, который сбежал из США с секретной правительственной разведывательной информацией после убийства своего начальника.

«Ночной агент» основан на одноимённом романе. Создателем экранизации выступил Шон Райан («Щит», «Обмани меня»). Главную роль в сериале играет Гэбриэл Бассо.

Второй сезон шоу вышел на Netflix 23 января этого года. По информации СМИ, в разработке уже находится четвёртый сезон, хотя он ещё официально не анонсирован.