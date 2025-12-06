 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Создатели «Кобры Кай» экранизируют легендарного «Рыцаря дорог» Чертовски загадочные Сидни Суини и Аманда Сайфред на постерах триллера «Горничная» Полоумный Джесси Племонс похищает инопланетянку Эмму Стоун в трейлере комедии «Бугония» Серия Rook: Exodus вернётся этой осенью с новым сюжетом Комедия «Папины дочки. Мама вернулась» заработала в прокате более 900 млн рублей
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
385

Третий сезон триллера «Ночной агент» получил дату выхода на Netflix

Источник: Netflix

Известна дата премьеры третьего сезона конспирологического триллера «Ночной агент». Стриминговый сервис Netflix выпустит продолжение одного из своих самых популярных проектов 19 февраля 2026 года. Об этом сообщил сайт Entertainment Weekly со ссылкой на видеосервис.

Сериал от Netflix и Sony Pictures Television дебютировал 23 марта 2023 года. Первый сезон триллера по величине просмотров попал в топ-10 самых популярных англоязычных сериалов видеосервиса. Он рассказывал, как агент ФБР Питер Сазерленд оказался втянут в масштабный заговор.

В третьем сезоне Питеру предстоит выследить молодого агента казначейства, который сбежал из США с секретной правительственной разведывательной информацией после убийства своего начальника.

«Ночной агент» основан на одноимённом романе. Создателем экранизации выступил Шон Райан («Щит», «Обмани меня»). Главную роль в сериале играет Гэбриэл Бассо.

Второй сезон шоу вышел на Netflix 23 января этого года. По информации СМИ, в разработке уже находится четвёртый сезон, хотя он ещё официально не анонсирован.

Теги
Ночной агентNetflix
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

7Фантастический сериал «Вегетация» по книге автора «Пищеблока» отснят 2Есть новый рекорд! Пятый сезон «Очень странных дел» показал лучший старт среди англоязычных сериалов в истории Netflix 13Идут съёмки драмеди «Нефть» с Антоном Васильевым и Кристиной Асмус

Тоже интересно

8От GTA до Spider-Man: 7-минутный трейлер Ananta вобрал в себя лучшее от кучи игр-песочниц 0Телеовощи. Выпуск 626: Потенциал деда 3Романтическая драма Роберта Паттинсона и Зендеи выступит в прокате против сиквела «Братья Супер Марио в кино» 16Выход в прокат фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым перенесли на осень 2026 года 4Известны первые исполнители ролей в экранизации романа «Эпоха невинности» от Netflix

Далее на КГ

7
Сказочный фильм «Горыныч» посмотрели более 4 млн зрителей
 13
Музыкальную сказку «Алиса в Стране Чудес» посмотрели более 3 млн зрителей
 6
Милашка Люси пытается избежать насилия в первом отрывке из нового сезона «Fallout»
 1
Второй сезон криминальной драмы «Гангстерленд» с Томом Харди уже снимается в Лондоне
 0
Dark Horse перенесёт рассказ «Последнее желание» из «Ведьмака» в комикс — тот самый с джинном и Йеннифэр
 0
Зловещий хрюк: Zenescope показало несколько страниц из истории про незадачливых охотников на паранормальщину
 3
Выход «Симпсонов в кино 2» перенесли
 5
Сериальное золото «Лэндмен» продлён на третий сезон
 0
КГ играет: Valkyria Chronicles III, часть 11
 6
Истребление роботов в тизере финального дополнения для Atomic Heart
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Телеовощи. Выпуск 616: Петровичам привет
 
Айзек Азимов ещё немножко покрутится: эпический сериал «Основание» продлили на четвёртый сезон
 
Кино «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» достигла отметки в полмиллиарда долларов в мировом прокате.
 
Кино «Марш Антиподов»: представлен новый отрывок из сказки «Алиса в Стране Чудес»
 
Кино Каникулам Марка Уолберга в трейлере экшена «Семейный план 2» мешает Кит Харингтон
 
Кроссовер «Дэдпул/Бэтмен» получил третий тираж и новую обложку
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 702: «Бугония», когда закончатся «Аватары», комедия с Кифером Сазерлендом, «Злая. Часть 2»
 
9ЕВА
 
 
2Телеовощи – 628: Время офигительных историй
 
0Ноль кадров в секунду – 607: Космос дорожает
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 701: «Бегущий человек», «Охота за тенью», ужастик от ютубера, ребут «Черепашек-ниндзя», «Сны поездов»
 
11ЕВА – 661: Старые финалы
 
3Телеовощи – 627: Для мистера контента
 
0Ноль кадров в секунду – 606: Убийцы Горыныча
 
15Лазер-шоу «Три дебила» – 700: Юбилей, «Хищник: Планета смерти», «Битва за битвой», экранизация Лабубу, «Убойная суббота»
 
5ЕВА – 660: Эпизод (не) на горячих источниках
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru