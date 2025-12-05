 
 
Фантастический сериал «Вегетация» по книге автора «Пищеблока» отснят

Источник: Okko, «Среда»

Подошли к концу съёмки фантастической драмы «Вегетация». О том, что сериал отснят, вчера сообщили на официальных страницах во «ВКонтакте» онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Среда». Они также опубликовали новые кадры со съёмочной площадки.

Восьмисерийный проект снят по мотивам книги писателя Алексея Иванова, автора романов «Тобол» и «Пищеблок». Оригинальное произведение «Вегетация» вышло в 2024 году.

Экранизацию срежиссировал Максим Свешников, а оператором выступил Илья Авербах. Они являются одними из создателей сериалов «Контейнер» и «Плейлист волонтёра».

Роли в проекте исполнили Алексей Серебряков, Денис Косиков, Ксения Трейстер, Алексей Розин, Владимир Гарцунов, Евгений Харитонов, Полина Маликова, Егор Корешков, Николай Дроздовский, Александра Урсуляк, Григорий Чабан, Дмитрий Чеботарёв, Серафима Красникова, Игорь Черневич, Агния Кузнецова, Александр Булатов, Юрий Быков и другие.

Россия, недалёкое будущее. На Урале разросся «селератный» лес, главная особенность которого — ускоренный рост. Это сырье для производства нового вида топлива. Кроме легальной лесозаготовки, процветает и лесное браконьерство. Лесные браконьеры охотятся за «вожаками» — особыми деревьями, чья древесина высоко ценится на чёрном рынке.

Цитата из пресс-релиза
Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация» Промо-арт сериала «Вегетация»
