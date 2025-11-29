Для Wink готовят спортивную драму «Игра на вылет» с Данилой Козловским и Полиной Гухман

Как стало известно, в Сочи прошли съёмки блока сериала «Игра на вылет». Производством проекта занимается киностудия Black Box Production при поддержке «НМГ Студии» и Института развития интернета. А выйдет он в будущем в онлайн-кинотеатре Wink.

Режиссёром «Игры на вылет» стал Евгений Корчагин («ON и Она»). Главные роли в сериале исполняют Данила Козловский («Тренер», «Пятница») и Полина Гухман («Алиса в Стране Чудес», «Комбинация»).

Гухман играет роль молодой теннисистки Кати, которая вынуждена оставить профессиональный спорт. Чтобы подзаработать, она притворяется новичком и обыгрывает в теннис на деньги состоятельных любителей. Однажды одну из таких игр девушки видит бывший профессиональный спортсмен Игорь Стрельников в исполнении Козловского. Он понимает, что Катя — одарённая теннисистка, а помогая ей, он сам сможет вернуться в мир большого спорта.

Также роли в проекте исполняют Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Владимир Мишуков, Павел Ворожцов, Валентина Малыгина, Валерий Степанов, Олег Чугунов и другие.