Зрители сделали один из новых эпизодов «Очень странных дел» самым высоко оценённым на IMDb

Сериал «Очень странные дела» вернулся с пятым сезоном, чтобы им же и закончиться. Но пока Netflix представил только половину финального сезона. И эти вышедшие четыре эпизода понравились зрителям, удостоившись от них высоких оценок. А один из них так и вовсе стал самым высоко оценённым эпизодом «Очень странных дел» на сайте IMDb.

Четвёртый эпизод пятого сезона («Колдун») сейчас имеет оценку 9.7 из 10. И это наивысшая оценка, которую получала серия «Очень странных дел» на IMDb. В то же время первый эпизод нового сезона сейчас имеет оценку 8.2, второй — 8.8, а третий — 9.

Впереди релиз ещё четырёх серий шоу Братьев Дафферов. Возможно, какой-то из них удастся получить даже более высокую оценку.

Пятый сезон выйдет в трёх частях. 26 ноября на площадке появились серии с первой по четвёртую. 25 декабря выйдут пятая, шестая и седьмая серии. 31 декабря состоится премьера финального эпизода сериала.

А уже в следующем году дебютирует анимационный спин-офф «Очень странные дела: Истории из 85-го». В разработке также находится ещё один спин-офф шоу.