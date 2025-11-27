 
 
СЕРИАЛЫ
505

Дункан на свежем изображении к сериалу «Рыцарь семи королевств» — новому приквелу «Игры престолов»

Источник: HBO

Меньше двух месяцев осталось до очередного возвращения во вселенную «Игра престолов». Приближается премьера второго приквела к шоу, основанному на книжном цикле «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Р. Р. Мартина. 18 января 2026 года состоится премьра сериала «Рыцарь семи королевств» по циклу повестей Мартина о приключениях странствующего воина Дункана Высокого. И до грядущей премьеры в сети появилось новое изображение к шоу с его главным героем.

События оригинальных повестей происходят примерно за 90 лет до «Песни льда и пламени». В центре сюжета историй Дункан и его оруженосец Эгг. Дункана в адаптации играет Питер Клэффи, а Эгга — Декстер Сол Анселл.

Промо-арт сериала «Рыцарь семи королевств»

В цикле Мартина три повести. Их планировали экранизировать по одной за сезон, если сериал будет иметь успех. Грядущий первый сезон адаптации состоит из шести эпизодов. Серии выйдут на канале HBO и стриминговом сервисе HBO Max.

А летом 2026 года начнётся показ третьего сезона шоу «Дом Дракона» — первого приквела «Игры престолов».

Оба приквела позже получат продолжения. У «Рыцаря семи королевств» будет второй сезон, а у «Дома Дракона» — четвёртый (последний). По словам Мартина, в разработке находятся и другие спин-оффы «Игры престолов», включая её сиквелы.

Теги
ГалереяРыцарь семи королевствИгра престоловФэнтезиHBO
