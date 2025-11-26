 
 
СЕРИАЛЫ
260

Ещё один спин-офф «Новобранца» с Натаном Филлионом получил зелёный свет

Источник: Disney / Raymond Liu; David Urbanke

ABC никак не оставит попыток выдоить из «Новобранца» с Натаном Филлионом всё до последней капли и для этого запускает ещё один спин-офф… без Натана Филлиона. Предыдущий плачевный опыт с Ниси Нэш их явно ничему не научил.

Благо, в этот раз обойдётся без сильной, бодипозитивной и независимой — вместо неё будет Джей Эллис, а сериал получил название «Новобранец: Север». Алекси Хоули по-прежнему шоураннерствует, пишет сценарий и режиссирует. Без Филлиона тоже не обойдётся — он выступает исполнительным продюсером проекта.

Согласно официальному синопсису, Алекс Холланд (Эллис) был убеждён, что его средний возраст не достоин своего кризиса. Но пережив жестокое вторжение в дом, он решает покончить с жизнью, полной провальных обещаний, и поступает в полицию округа Пирс в качестве самого старого новобранца. Теперь он должен доказать своему скептически настроенному инструктору, товарищам и самому себе, что наконец нашёл то, за что стоит бороться.

Словом, всё то же, только без узнаваемого харизматичного белого актёра в главной роли. Что же может пойти не так.

Ну а восьмой сезон «Новобранца» выйдет аккурат в новогодние праздники — 6 января 2026 года.

