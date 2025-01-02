Полиция Лос-Анджелеса всегда в боевой готовности. Особенно дамы — всегда на посту, мониторят особо соблазнительных подозреваемых. Телеканал ABC выкатил трейлер седьмого сезона процедурной драмы «Новобранец» с Натаном Филлионом.

Премьера свежего сезона состоится буквально на днях — сериал возвращается в эфир канала ABC и на стриминг Hulu 7 января.

Вместе с Филлионом в сериале о буднях лос-анджелесских служителей закона снимаются Meлиcca O’Hил, Эpик Bинтep, Meкиa Koкc, Aлиcca Диac, Pичapд T. Джoнc, Лиcceт Чaвec, Tpy Baлeнтинo, Шoн Эшмop и Джeннa Дyaн.