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СЕРИАЛЫ
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«Новобранец» с Натаном Филлионом получил ещё один спин-офф

Источник: ABC

Вселенная «Новобранца» продолжит расширяться, хотите вы того или нет. После спешно прикрытых после одного сезона «Федералов», в производство запущен ещё один спин-офф от бессменного шоураннера Алекса Хоули.

На сей раз сериал не будет отклоняться от основной линии — в центре сюжета, как и полагается, окажется престарелый коп, но действие переместится в Вашингтон. Как и герой Натана Филлиона, он уже в зрелом возрасте решает резко изменить свою жизнь и устраивается в полицию, становясь самым старым новичком отделения.

Пока не известно, будет ли у сериалов что-то общее кроме концепции, и появится ли кто-то из оригинального актёрского состава в новом спин-оффе.

Что до самого «Новобранца», он по-прежнему чувствует себя прекрасно. Седьмой сезон уже снят и выйдет в эфир 7 января. Он остаётся одним из самых просматриваемых сериалов не только на ABC, но и на потоковом сервисе Hulu. Именно поэтому канал, как говорят, вслепую одобрил этот проект, поручив Алексу Хоули задание придумать новый спин-офф.

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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