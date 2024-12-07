«Разделение» — Марк и компания готовят побег в свежем трейлере второго сезона

Лица реформ в Lumon Industries не слишком-то рады своему «престижному» статусу. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил свежий трейлер второго сезона научно-фантастическог триллера «Разделение». Десятисерийное продолжение стартует 17 января.

Во втором сезоне Марк (Адам Скотт) и его друзья на собственном опыте переживут тяжкие последствия излишне легкомысленного отношения к практике разделения. И ничего хорошего их в будущем не ждёт. Если только они не придумают, как сбежать со своего нынешнего места работы.

Вместе со Скоттом в сериале Бена Стиллера играют Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен, Джон Туртурро, Дихен Ланхман, Патрисия Аркетт, Джен Таллок и Сара Бок. Во втором сезоне роль также получила Гвендолин Кристи.