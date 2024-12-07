 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Эллен Рипли ушла на покой, но Сигурни Уивер не исключает новой встречи с Чужими Beyond the Ice Palace 2: дата выхода стильного духовного наследника Castlevania NetEase пародирует GTA V в трейлере нового анимешного блокбастера Ananta «Жизнь по вызову» Сарика Андреасяна станет фильмом и выйдет в прокат Трейлер аниме «Ветер крепчает» с датой выхода фильма в российских кинотеатрах
• • •
 
СЕРИАЛЫ
502

«Разделение» — Марк и компания готовят побег в свежем трейлере второго сезона

Лица реформ в Lumon Industries не слишком-то рады своему «престижному» статусу. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил свежий трейлер второго сезона научно-фантастическог триллера «Разделение». Десятисерийное продолжение стартует 17 января.

Во втором сезоне Марк (Адам Скотт) и его друзья на собственном опыте переживут тяжкие последствия излишне легкомысленного отношения к практике разделения. И ничего хорошего их в будущем не ждёт. Если только они не придумают, как сбежать со своего нынешнего места работы.

Вместе со Скоттом в сериале Бена Стиллера играют Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен, Джон Туртурро, Дихен Ланхман, Патрисия Аркетт, Джен Таллок и Сара Бок. Во втором сезоне роль также получила Гвендолин Кристи.

Теги
ВидеоРазделение
Комментарии

Ещё на эту тему

7«Разделение» — трейлер второго сезона возвращает в ловушку 6Гвендолин Кристи угрожает в тизере второго сезона «Разделения»

Тоже интересно

1No Man's Sky наконец вылезла из ямы, у игры 80% положительных отзывов 21Хью Джекмана выдвигают на «Оскар» за роль в «Дэдпуле и Росомахе» 7Холли Берри сыграет с Крисом Хемсвортом в криминальном триллере в духе «Схватки» 17Победители «Эмми» 2024: триумф «Сёгуна» и «Оленёнка» 7Фильм про гигантских боевых роботов по франчайзу «Мобильный воин Гандам» сменил режиссёра

Далее на КГ

0
Огненная Александра Даддарио пугает взглядом в тизере второго сезона «Мэйфейрских ведьм»
 0
Silent Hill и «Черепашки-ниндзя»: топ-10 худших игр года по отзывам на Metacritic
 12
Аня Тейлор-Джой и Майлз Теллер воюют с монстрами «Ущелья» (трейлер)
 0
Средиземье горит на постере приквела «Властелина колец»
 5
Ана де Армас раздолбала старый монитор дубиной, чтобы привлечь внимание к экшену «Балерина» (видео)
 0
Неудавшийся Капитан Америка сыграет в событийном фильме Стивена Спилберга
 2
Интервью: Divovision Games и «Песнь Копья»
 20
Режиссёр «Индианы Джонса 5» уверен, что в провале фильма виноваты зрители
 0
История происхождения важнейшего недруга Бэтмена пересмотрена с неожиданным поворотом
 0
«Я не хочу больше впутывать их в это дерьмо»: Гарт Эннис высказался о возвращении к комиксным «Пацанам»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новые фильмы недели: «Зять», «Злая», «Конклав» и другие новинки кино
 
КиноАниме Новый ролик к приквелу кинотрилогии «Властелин колец» Питера Джексона
 
Кино Сидни Суини станет горячей домохозяйкой у опасной Аманды Сайфред
 
Alpaca издаст мрачный отечественный фэнтези-комикс «Святогор. Пробуждение»
 
Кино Звезда оригинального «Терминатора» и «Чужих» Майкл Бин вернётся в экшене от режиссёра «Годзиллы против Конга»
 
Кейли Куоко идёт на секс-вечеринку во втором сезоне чёрной комедии «Основано на реальных событиях» (трейлер)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 649: «Хищные земли», «Конклав», мюзикл «Злая», «Руки Вверх!», праздничные сборы, «Крэйвен-охотник»
 
1ЕВА – 610: Drama Queens
 
0Телеовощи – 577: Сингулировать вместе
 
0Ноль кадров в секунду – 555: Титановый хер
 
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 648: «Гладиатор 2» Ридли Скотта, «Улыбка 2», «Реальные зомби», первый взгляд на «Как приручить дракона»
 
4ЕВА – 609: Главное зло в аниме
 
0Телеовощи – 576: Большая жопная кладь
 
1Ноль кадров в секунду – 554: Добро с декольте
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 647: «Мегалополис», «Огниво», «Шоу субботним вечером», вторая «Догма», подстава от Рэйчел Зеглер
 
5ЕВА – 608: Вылизанный из пальца
Ещё

Новые комментарии

© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru