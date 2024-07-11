Гвендолин Кристи угрожает в тизере второго сезона «Разделения»

С этой женщиной сложно спорить. Стриминговый сервис Apple TV+ выкатил таинственный тизер второго сезона безрадостной фантастической драмы «Разделение», где новая для сюжета героиня в исполнении Гвендолин Кристи прозрачно намекает, что персонажам стоило смываться, пока была возможность.

Чем продолжится странная история от Дэна Эриксона, все заинтересованные смогут начать узнавать не раньше следующего года — 10-серийный второй сезон стартует 17 января 2025-го.

В сериале снимаются Адам Скотт, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен, Джон Туртурро, Дихен Ланхман, Патрисия Аркетт, Джен Таллок и Сара Бок.