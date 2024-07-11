 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Наён из Twice возвращается с новым сольным проектом Не Silksong единым: 10 готовящихся игр, вдохновлённых Hollow Knight Главная героиня «Властелина колец: Войны рохирримов» столкнётся с опасной мужской угрозой Эллиот Пейдж экранизирует гейскую космическую фантастику «Смерч 2» собрал на съёмки больших поклонников первого фильма и любителей Оклахомы (видео)
• • •
 
СЕРИАЛЫ
55

Джефф Бриджес возвращается в тизере второго сезона экшен-триллера «Старик»

Месть не имеет срока давности. Кабельный канал FX выпустил красноречивый тизер второго сезона «Старика» с Джеффом Бриджесом и Джоном Литгоу. Ролик уведомляет, что ставки высоки как никогда и двухсерийная премьера продолжения экшен-триллера состоится 12 сентября.

В центре сюжета — давно вышедший на пенсию агент ЦРУ Дэн Чeйc (Бpиджec), который давно никaк нe cвязaн c дeлaми внeшнeй paзвeдки, нo однажды к нему домой наведываются нaёмники, и мaтёpый oпepaтивник пoнимaeт, чтo y нeгo нeт бyдyщeгo, пoкa oн нe paзбepётcя cо своим тёмным пpoшлым.

Теги
ВидеоСтарик
Комментарии

Ещё на эту тему

+«Медведь» открывает двери для первых посетителей в трейлере третьего сезона

Тоже интересно

3«Прощай, Земля» — трейлер корейского сериала по книге автора «Быстрее пули» 3Вышел позитивный мультяшный soulslike Another Crab's Treasure 7Старый комикс о приключениях Червяка Джима выйдет в России 5Бен Аффлек и Мэтт Дэймон сыграют в триллере у режиссёра «Козырных тузов» и «Команды „А“» 4Первые кадры третьего DLC к Atomic Heart

Далее на КГ

0
Сценарист сериалов «Воин» и «Банши» напишет сюжет для «Звёздных войн» режиссёра Шона Леви
 0
Вторую часть вестерна Кевина Костнера «Горизонты» убрали из графика премьер, чтобы поднакопить зрителей
 7
Никакой цензуры в трейлере анимационного фильма «Хранители. Глава 1»
 0
Topcreator Publishing открыло сбор средств на новый том русскоязычного издания комикса «Конан-киммериец»
 1
Глобальное событие «Абсолютная власть» от DC только началось, а уже появился предатель
 2
Продажи Senua's Saga: Hellblade II оставляют желать лучшего
 3
Dragon Age: The Veilguard станет «самой романтичной» игрой BioWare
 0
«Перелётные птицы и улитка» — анонс аниме про продавца запчастей, который забил на всё и отправился путешествовать
 5
Флоренс Пью и Эндрю Гарфилд наносят тяжёлый эмоциональный удар трейлером фильма «Время жить»
 8
Первые кадры со съёмок «28 лет спустя»: Джоди Комер и никаких зомби
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Гладиаторские бои, гонки на колесницах и прочие развлечения Древнего Рима в трейлере «Обречённых на славу»
 
Кино Что смотреть на этой неделе: «Манкимэн», «Падение империи» и другие новинки кино
 
DC выпустит новую мини-серию, где Харли Квинн, Женщина-кошка и Ядовитый плющ опять соберутся вместе
 
Кино Билл Скарсгард идёт мстить на свежих кадрах «Ворона»
 
Кино Майкл Б. Джордан рассказал о разработке сиквела «Я — легенда 2»
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Министерство неджентльменских дел»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2022 Фильмы 2023 Фильмы 2024 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2022 Сериалы 2023 Сериалы 2024 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
0Телеовощи – 556: Как дыра влияет на драму
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 627: «Смотрители» Ишаны Шьямалан, «Мальчик и птица», приквел «Тихого места», красные трусы Супермена
 
2ЕВА – 588: Присунуть рисоварке
 
1Телеовощи – 555: Защитные брови
 
0Ноль кадров в секунду – 533: Пышногрудые самолёты
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 626: «Фуриоса», «Воображаемые друзья», «Война и мир» от Сарика Андреасяна, «Космические яйца 2»
 
3ЕВА – 587: Японские лузеры
 
2Телеовощи – 554: Следим за развитием событий
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2024 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru