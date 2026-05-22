BBC готовит новый сериал про Эркюля Пуаро

Величайший детектив в мире, как он скромно сам о себе говорит, Эркюль Пуаро снова отправляется на малые экраны. Британский телеканал BBC выпустит сериал по мотивам романов Агаты Кристи уже в будущем году.

Адаптацию доверили сценаристу Бенджи Уолтерсу («Леопард», «Одержимость»), на чьём счету пока всего четыре мини-сериала. Говорят, он вдохнул в произведения о педантичном бельгийце новую жизнь, но подробности держатся в тайне.

Кто сыграет Пуаро, тоже пока неизвестно, пробы идут. За сто лет существования легендарного персонажа его образ воплотили Питер Устинов, Джон Малкович, Кеннет Брана и, конечно, эталонный Дэвид Суше, чей сериал прожил рекордные 25 лет.

Производством занимается компания Mammoth Screen. Её основатель Дэмиен Тиммер («Убийства по алфавиту») был исполнительным продюсером многих эпизодов того самого «Пуаро Агаты Кристи» с Суше. За идеальные усы и серые клеточки можно быть спокойными.

BBC уверенно планирует сразу три сезона. Съёмки первого должны начать до конца этого лета с премьерой во второй половине 2027 года.