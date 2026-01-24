У приквела «Блондинки в законе» есть дата премьеры и продление на второй сезон

Эль Вудс возвращается в новой истории. Центральная героиня франчайза «Блондинка в законе» этим летом дебютирует на малых экранах в сериале-приквеле «Эль», посвящённом её жизни во времена старшей школы в 1990-х. И у сериала уже появилась дата премьеры. Он начнёт выходить на стриминговом сервисе Prime Video с 1 июля.

Франчайзу положил начало роман «Блондинка в законе» Аманды Браун. В 2001 году вышла его экранизация — одноимённый комедийный фильм с Риз Уизерспун в главной роли. Комедия получила сиквел, а сам франчайз расширился за счёт новых книг, мюзикла и не только их. В начале 2000-х пытались запустить сериал во франчайзе, но он ограничился пилотным эпизодом.

В центре сюжета оригинальной книги и её экранизации была девушка из богатой семьи Эль Вудс. Её бросил парень, который хотел построить успешную карьеру и считал, что ему нужна девушка серьёзнее. Чтобы вернуть любимого, Эль следом за ним поступила в Гарвард учиться на юриста. Там её ждали новые испытания.

Риз Уизерспун в числе исполнительных продюсеров «Эль». Главную роль в приквеле играет Лекси Майнтри. Сериал заранее продлили на второй сезон.