4
СЕРИАЛЫ
449

У приквела «Блондинки в законе» есть дата премьеры и продление на второй сезон

Источник: Prime Video

Эль Вудс возвращается в новой истории. Центральная героиня франчайза «Блондинка в законе» этим летом дебютирует на малых экранах в сериале-приквеле «Эль», посвящённом её жизни во времена старшей школы в 1990-х. И у сериала уже появилась дата премьеры. Он начнёт выходить на стриминговом сервисе Prime Video с 1 июля.

Франчайзу положил начало роман «Блондинка в законе» Аманды Браун. В 2001 году вышла его экранизация — одноимённый комедийный фильм с Риз Уизерспун в главной роли. Комедия получила сиквел, а сам франчайз расширился за счёт новых книг, мюзикла и не только их. В начале 2000-х пытались запустить сериал во франчайзе, но он ограничился пилотным эпизодом.

В центре сюжета оригинальной книги и её экранизации была девушка из богатой семьи Эль Вудс. Её бросил парень, который хотел построить успешную карьеру и считал, что ему нужна девушка серьёзнее. Чтобы вернуть любимого, Эль следом за ним поступила в Гарвард учиться на юриста. Там её ждали новые испытания.

Риз Уизерспун в числе исполнительных продюсеров «Эль». Главную роль в приквеле играет Лекси Майнтри. Сериал заранее продлили на второй сезон.

Теги
ЭльPrime Video
Комментарии (4)

0
Война проиграна, но шанс есть всегда: анонс самого мрачного марвеловского комикса из вселенной «Чужих»
 0
Сценарист Скотт Снайдер сравнил работу над «Абсолютным Бэтменом» со своим периодом во время инициативы New 52
 3
Кассовый эротический триллер Сидни Суини готов к выходу на цифре
 6
Работа над «Весельчаком У» продолжается: новые фото со съёмок фильма по вселенной «Сто лет тому вперёд»
 9
Ужастик «Возвращение в Сайлент Хилл» не впечатлил ни критиков, ни зрителей
 0
В тихом обществе маньяки водятся — этой весной выйдет комикс про убийство меж двух соседних поселений
 0
Снова в деле: Шторм Шэдоу и Скарлетт появятся в комиксе G.I. Joe
 4
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 709: «Аватар: Пламя и пепел», «Лакомый кусок», творчество Джосса Уидона, 5 млрд «Чебурашки 2»
 44
Во всём виноват Unreal Engine: режиссёр «Пиратов Карибского моря» объяснял, почему в современных фильмах плохие спецэффекты
 2
Alpaca выпустит переиздание «Красной крови» — редкий комикс про Афганскую войну
