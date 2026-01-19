«Грызня» продолжится весной: дата премьеры второго сезона драмеди со звездой «Франкенштейна»

Спустя три года комедийная драма «Грызня» получит второй сезон. На Netflix выйдут новые эпизоды шоу, которое из мини-сериала превратилось в антологию. А потому зрителей ждёт совершенно новая история с другими персонажами. И представит стриминговый сервис эту историю 16 апреля. Дату премьеры второго сезона ранее сообщили СМИ.

В грядущих эпизодах сыграли Оскар Айзек («Франкенштейн»), Кэри Маллиган («Драйв»), Чарльз Мелтон, Кейли Спейни и другие.

По сюжету молодая пара наблюдает серьёзную ссору между своим начальником и его женой. Это запускает противостояние, в котором плетутся интриги и люди оказываются под давлением в элитарном мире загородного клуба.

Первый сезон «Грызни» вышел на Netflix в апреле 2023 года. Создателем сериала является Ли Сон-джин. Над шоу работает студия A24.