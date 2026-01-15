Романтическое фэнтези «С сегодняшнего дня я человек» обзавелось трейлером

Уже на этой неделе на Netflix состоится премьера корейского сериала «С сегодняшнего дня я человек». Романтическое комедийное фэнтези дебютирует на стриминговом сервисе 16 января. И незадолго до премьеры Netflix показал трейлер ромкома с английскими субтитрами.



В центре сюжета кумихо, девятихвостая лиса-оборотень, превращающаяся в молодую женщину. Она зарабатывает на жизнь исполнением желаний. Любовь не входит в планы циничной кумихо, но когда она встречает добросердечного футболиста, одно неудачно исполненное желание запускает волшебный, хаотичный и захватывающий роман.

Режиссёром сериала выступил Ким Джон-гвон («Любовное сражение»). Роль лисы-оборотня исполнила Ким Хе-юн («Подснежник», «Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо-и», «В прямом эфире»). Роль добросердечного футболиста сыграл Пак Соломон («Стража»). Также в актёрском составе Чан Дон-джу, Ким Ю-хван, Ин Гё-джин, Хон Су-хён и другие.