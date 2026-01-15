 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Как вам такие бороды? Мэтт Дэймон и Бен Аффлек соревнуются в суровости на постерах триллера «Лакомый кусок» 76-летний Сэм Джексон и 45-летняя Ева Грин изображают супругов на первом кадре криминальной комедии Рецензия и отзывы на фильм «Выход 8» Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц» Как вам такие бороды? Мэтт Дэймон и Бен Аффлек соревнуются в суровости на постерах триллера «Лакомый кусок»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
44

Романтическое фэнтези «С сегодняшнего дня я человек» обзавелось трейлером

Источник: Netflix

Уже на этой неделе на Netflix состоится премьера корейского сериала «С сегодняшнего дня я человек». Романтическое комедийное фэнтези дебютирует на стриминговом сервисе 16 января. И незадолго до премьеры Netflix показал трейлер ромкома с английскими субтитрами.

В центре сюжета кумихо, девятихвостая лиса-оборотень, превращающаяся в молодую женщину. Она зарабатывает на жизнь исполнением желаний. Любовь не входит в планы циничной кумихо, но когда она встречает добросердечного футболиста, одно неудачно исполненное желание запускает волшебный, хаотичный и захватывающий роман.

Режиссёром сериала выступил Ким Джон-гвон («Любовное сражение»). Роль лисы-оборотня исполнила Ким Хе-юн («Подснежник», «Сказание о тайном королевском инспекторе и Чо-и», «В прямом эфире»). Роль добросердечного футболиста сыграл Пак Соломон («Стража»). Также в актёрском составе Чан Дон-джу, Ким Ю-хван, Ин Гё-джин, Хон Су-хён и другие.

Теги
ВидеоС сегодняшнего дня я человекNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

10Альфред Молина и Джина Дэвис столкнутся с монстром в новой фантастике от создателей «Очень странных дел» 6Тайна начинается снова: первый игровой сериал по «Скуби-Ду» снимут в этом году 1Третий сезон мистики «Школьные духи» получил дату премьеры

Тоже интересно

0DC будет рекламировать перезапуск взрослого бренда Vertigo при помощи комиксов из «Абсолютной» линейки 6Дейзи Ридли проявит чудеса стойкости в экшен-триллере от режиссёра «Заложницы» 8CG-трейлер Divinity — новой RPG от Larian Studios 7Сценарист «Дэдпула и Росомахи» постарается вернуть к жизни легендарного героя научной фантастики 1Хейли Этвелл спасёт заложников вместе с Джерардом Батлером в историческом здании Нью-Йорка

Далее на КГ

23
Софи Тёрнер стала Ларой Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
 2
Приключенческий фильм «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым отснят
 0
«Teлeoвoщи» — пpямaя тpaнcляция
 21
День Дюны: Роберт Дауни-младший и Тимоти Шаламе придумали название для новой вариации «Барбенгеймера»
 10
Ужастик Сэма Рэйми «На помощь!» — первый фильм режиссёра с 2000 года, снятый строго для взрослой аудитории.
 14
Игровой Тор стал Кратосом в сериале по мотивам «Бога войны»
 0
«Хватит стучать»: сценарист комиксов издательства Image призвал коллег прекратить доносить друг на друга
 5
Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе
 0
Пока что держит слово: Marvel якобы собирается завершить сагу о перезапущенной «Ультимативной» вселенной
 0
Image будет выпускать фэнтези-сатиру D'orc
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Финальное дополнение для Kingdom Come: Deliverance 2 получило трейлер и дату выхода
 
Кино Дмитрий Нагиев опять страдает за наши грехи в тизер-трейлере «Ёлки 12»
 
Кино Звероподобный Джейсон Момоа и остальные 16 бойцов на постерах боевика «Стрит Файтер»
 
Кино Фильм «Папины дочки. Мама вернулась» посмотрели более 2 млн зрителей
 
Второй сезон «Уэнсдэй» обошёл «Ход королевы» и «Бриджертонов» в топе самых популярных англоязычных сериалов Netflix
 
Супергеройский сериал «Фонари» в духе «Настоящего детектива» дебютирует в начале 2026 года
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Телеовощи – 633: Человек-вайфай и силиконовая физиотерапия
 
1ЕВА
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
4ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 612: Клюквенная сакура
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru