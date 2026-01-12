Третий сезон мистики «Школьные духи» получил дату премьеры

Сериал «Школьные духи» готовится вернуться на малые экраны с третьим сезоном. И у него уже есть дата премьеры. Продолжение мистического шоу начнёт выходить на стриминговом сервисе Paramount+ 28 января.

В новом сезоне, как и в каждом из предыдущих, будет восемь эпизодов. Первые три выйдут в день премьеры. Оставшиеся будут выпускать по одному в неделю до 4 марта.

В центре сюжета старшеклассница Мэдди Нирс. В первом сезоне сериала героиня была убита в школе. Девушка застряла с другими школьными духами в загробной жизни, не зная, как именно она умерла. Поэтому Мэдди начала расследовать собственную смерть, приспосабливаясь к старшей школе в загробной жизни.

Главную роль в проекте играет Пейтон Лист («Кобра Кай»).

Первый сезон шоу выходил с марта по апрель 2023 года. Второй выпускали с января по март 2025-го.