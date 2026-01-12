Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 января

Вечно неприятный: Джейсон Айзекс опять сыграет злого персонажа в сериале «Расхитительница гробниц». Шоураннер считает, что собрала фантастических исполнителей.

Съёмки фантастического сериала «Поднятие уровня в одиночку» от Netflix должны начаться весной. Главную роль в проекте получил Пён У-сок.

Альфред Молина и Джина Дэвис столкнутся с монстром в новой фантастике от создателей «Очень странных дел». Теперь с потусторонним чудовищем сразятся неудачники постарше.

Будущее будет ужасным: Netflix продлил «Чёрное зеркало» на восьмой сезон. Седьмой сезон отлично зашёл зрителям и критикам.