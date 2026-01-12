Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 января

Вечно неприятный: Джейсон Айзекс опять сыграет злого персонажа в сериале «Расхитительница гробниц». Шоураннер считает, что собрала фантастических исполнителей.
Съёмки фантастического сериала «Поднятие уровня в одиночку» от Netflix должны начаться весной. Главную роль в проекте получил Пён У-сок.
Альфред Молина и Джина Дэвис столкнутся с монстром в новой фантастике от создателей «Очень странных дел». Теперь с потусторонним чудовищем сразятся неудачники постарше.
«Мэр Кингстауна» не выдержал конкуренции с «Лэндменом» и «Королём Талсы»: сериал Тейлора Шеридана продлили и закрыли. Хотя бы дали шанс завершить историю.
Будущее будет ужасным: Netflix продлил «Чёрное зеркало» на восьмой сезон. Седьмой сезон отлично зашёл зрителям и критикам.
Netflix прекрасно осведомлён, что вы это смотрите: романтический сериал «Эмили в Париже» продлён на шестой сезон. Проблема не в них, а в вас.
Тайна начинается снова: первый игровой сериал по «Скуби-Ду» снимут в этом году. Стартует производство весной.
Новые сериалы недели: детектив от создателя «Шерлока» и возвращение «Больницы Питт». А также восьмой сезон «Новобранца».
Названы победители «Золотого Глобуса 2026»: «Питт», «Студия» и «Переходный возраст». Фавориты забрали свои награды.
Медицинский сериал «Питт» от создателей «Скорой помощи» продлили на третий сезон. Успеха первого пока хватает.
