 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО "Пиксель Шквал", ИНН 7813657966, ID a-37517

Токен: F7NfYUJCUneTUSwdyBFa

   
Живому мертвецу Таносу тоже надо целиться в голову: новый трейлер сериала «Зомби Марвел» Комикс по «Рику и Морти» получил заключительный сюжет Райан Гослинг и Флинн Грей на новом фото со съёмок «Звёздных войн: Старфайтер» Стало известно, кто сыграет в байопике Одри Хепберн, и это не Лили Коллинз Карлу Урбану нужна целая команда пиратов, чтобы убить одну Приянку Чопру в тизере «Блефа»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
391

Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 января

Источник: Warner Bros.
Теги
Джейсон АйзексСигурни УиверСофи ТёрнерДжереми РеннерNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 29 декабря 2025 г. — 4 января +Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 декабря +Неделя сериалов на КГ — главные новости 15–21 декабря

Тоже интересно

31Идеальный Дамблдор! Первый взгляд на Джона Литгоу в новом «Гарри Поттере» 20Арни бы столько не пробежал: Глен Пауэлл хорошо держит темп в трейлере экшена «Бегущий человек» 50Слишком рано вышел: «Аватар: Пламя и пепел» сильно проигрывает по сборам «Пути воды» 1Titan Comics вернёт вас на Остров черепа чтобы сбежать с него в прямом продолжении одноимённого мультсериала 4У комедии «Родительский дом» с Полиной Максимовой и Романом Курцыным появились дата премьеры и постер

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 5–11 января
 0
«Лaзep-шoy „Tpи дeбилa“» — пpямaя тpaнcляция
 1
Летом продолжится аниме «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — исекай про человека, попавшего в видеоигровой мир
 23
Все наплевали на постапокалипсис «Гренландия 2» с Джерардом Батлером и Мореной Баккарин в американском прокате
 1
Названы победители «Золотого Глобуса 2026»: «Питт», «Студия» и «Переходный возраст»
 10
Объявлены победители «Золотого Глобуса 2026»: «Битва за битвой», «Грешники» и «Кей-поп-охотницы на демонов»
 3
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 3
Магия, экшен и новый опенинг в главном трейлере второго сезона фэнтези «Провожающая в последний путь Фрирен»
 14
Карлу Урбану нужна целая команда пиратов, чтобы убить одну Приянку Чопру в тизере «Блефа»
 0
«Вехи истории» — анонс и тизер исторического аниме про жизнь личного секретаря Александра Македонского
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Идрис Эльба спасает заложников под землёй в трейлере второго сезона сериала «Захваченный рейс»
 
Кино Будущее хип-хопа оказывается обманом в трейлере фильма Джеймса Макэвоя «Калифорнийская афера»
 
Кино Насилие, кровь и сквернословие: ремейк боевика «Бегущий человек» будет удовольствием для взрослых
 
Кино Новая сказка начинается: тизер фильма «Чудо-Юдо» с Сергеем Безруковым, Викторией Исаковой и Софией Лопуновой
 
Кино Огромный ствол Кейт Бекинсейл на первом кадре боевика «Дикая кошка»
 
Дружба — это контракт: BOOM! Studios будет выпускать комиксы про My Little Pony
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 707: «Невероятные приключения Шурика», финал «Очень странных дел», «Чебурашка 2», «Алиса в Стране чудес»
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 706: Новогодняя битва, «Нюрнберг», «Сентиментальная ценность», «Сводишь с ума», «Фэкхем-Холл»
 
3ЕВА
 
 
0Ноль кадров в секунду – 612: Клюквенная сакура
 
5ЕВА – 666: Без чертовщины, но с итогами
 
0Телеовощи – 632: Осталось недолго
 
0Ноль кадров в секунду – 611: Провожаем 2025 год
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 705: «Аватар: Пламя и пепел» вышел, трейлеры Нолана и Спилберга, «Иллюзия обмана 3», «Бессмертный 2»
 
9ЕВА – 665: Романтичный резиновый пенис
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru