3
СЕРИАЛЫ
420

Альфред Молина и Джина Дэвис столкнутся с монстром в новой фантастике от создателей «Очень странных дел»

Источник: Netflix

Популярный фантастический сериал «Очень странные дела» закончился. Его создатели Братья Дафферы перешли с Netflix на Paramount. Но, несмотря на это, на Netflix продолжат выходить проекты, связанные с Дафферами. Так, в этом году на стриминговом сервисе появится фантастическое шоу «Городок», спродюсированное братьями. Более точной даты премьеры у него пока нет.

Действие сериала развернётся в живописном маленьком поселении в Нью-Мексико, в котором живут пенсионеры. Группе совершенно неожиданных героев придётся объединиться против объявившегося у них потустороннего монстра. Чудовище хочет забрать у них самое ценное — время.

Ранее Мэтт Даффер, проводя параллели с «Очень странными делами», сказал, что «Городок» — это также история о группе неудачников, которые борются со злом из другого мира. Но на этот раз неудачники старше. Они ездят на гольф-карах, а не на велосипедах.

Создателями проекта выступили Джеффри Аддисс и Уилл Мэттьюз, шоураннеры сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления». В актёрском составе «Городка» Альфред Молина, Джина Дэвис, Элфри Вудард, Билл Пуллман и другие.

В нынешнем году на Netflix также состоится премьера анимационного шоу «Очень странные дела: Истории из 85-го», события которого развернутся между вторым и третьим сезонами основного шоу.

На ранней стадии разработки находится и ещё один спин-офф «Очень странных дел», но уже не анимационный. Он расскажет про новых героев в другом времени. В работе над ним продолжают принимать участие Дафферы.

Теги
ГородокNetflix
Комментарии (3)

