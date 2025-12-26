Звезда «Охотника за разумом» Холт Маккэллани станет злым титаном в третьем сезоне фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы»

На стриминговом сервисе Disney+ идёт второй сезон сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» по книжному циклу Рика Риордана. Фэнтези заранее продлили на третий сезон. И уже известно, кто сыграет его главного злодея.

В следующем сезоне экранизируют третью книгу цикла, названную «Проклятие титана». В продолжении Перси и его друзья столкнутся с проклятым титаном Атласом. И этого злодея сыграет Холт Маккэллани («Охотник за разумом», «Гнев человеческий», «Миссия невыполнима: Финальная расплата»). Новостью об этом поделился Deadline. По информации издания, Атлас появится в шести эпизодах третьего сезона.

Второй сезон будет выходить до 21 января 2026 года. Он снят по второй книге серии, названной «Море чудовищ».

Премьера шоу состоялась 19 декабря 2023 года. Согласно данным компании Luminate, первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» стал самым популярным сериалом на Disney+ в 2024-м. По данным компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут адаптации.

Риордан также является одним из создателей экранизации. А главную роль в ней исполняет Уокер Скобелл.