КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
137

Ко второму сезону фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» вышел специальный ролик

Источник: Disney+

Продолжение сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» совсем близко. Уже 10 декабря на стриминговом сервисе Disney+ начнёт выходить второй сезон фэнтези. И незадолго до премьеры видеосервис опубликовал специальный ролик к сезону. Он включает новый отрывок шоу и комментарии актёров, расхваливающих второй сезон.

В день премьеры Disney+ выпустит два первых эпизода нового сезона. Оставшиеся шесть будут появляться на видеосервисе по одному в неделю до 21 января 2026 года.

Шоу основано на цикле романов писателя Рика Риордана. Второй сезон снят по второй книге серии, вышедшей с подзаголовком «Море чудовищ». В ней Перси вместе с друзьями отправился в опасное путешествие через Море чудовищ, чтобы отыскать золотое руно и защитить Лагерь полукровок. Ранее этот роман уже экранизировали в виде фильма «Перси Джексон и Море чудовищ».

«Перси Джексона и Олимпийцев» заранее продлили на третий сезон. В нём на малые экраны перенесут третью книгу цикла под названием «Проклятие титана». Её прежде не экранизировали.

Премьера сериала состоялась 19 декабря 2023 года. Согласно данным компании Luminate, первый сезон шоу стал самым просматриваемым сериалом на Disney+ в 2024-м. По данным компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут адаптации.

Риордан также является одним из создателей адаптации. А главную роль в ней исполняет Уокер Скобелл.

Теги
ВидеоПерси Джексон и ОлимпийцыФэнтезиDisney+
