КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Злой Кинг Конг рвёт и мечет в тизере второго сезона «„Монарх“: Наследие монстров» Без Майкла Бэя, но с Джерри Брукхаймером: боевик Уилла Смита теперь с новым режиссёром и старым продюсером DC всё-таки опубликует скандальный комикс про Болотную Тварь Идут съёмки сказки «Лукоморье» по мотивам поэмы Александра Пушкина КГ играет: Valkyria Chronicles III, часть 11
• • •
 
СЕРИАЛЫ
146

«Белый лотос» и «Переходный возраст» лидируют по числу номинаций на «Золотой Глобус»

Источник: Apple TV

Определились номинанты «Золотого Глобуса 2026» и в категории сериалов. Лидерство ожидаемо захватили нашумевший «Переходный возраст» и сильно сдавший, но всё же выдавший отличные актёрские работы «Белый лотос». Отхватили несколько номинаций и самые громкие новинки сезона — «Одна из многих» Винса Гиллигана, «Студия» Сета Рогена и даже «Гангстерленд» Гая Ричи.

Лyчший cepиaл (дpaмa)

Лyчшaя aктpиca дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший aктёp дpaмaтичecкoгo cepиaлa

Лyчший тeлecepиaл (кoмeдия или мюзикл)

Лyчшaя aктpиca кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший aктёp кoмeдийнoгo cepиaлa

Лyчший мини-cepиaл, aнтoлoгия или тeлeфильм

Лyчшaя aктpиca мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp мини-cepиaлa или тeлeфильмa

Лyчший aктёp втopoгo плaнa

Лyчшaя aктpиca втopoгo плaнa

