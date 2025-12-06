Второй сезон криминальной драмы «Гангстерленд» с Томом Харди уже снимается в Лондоне

Второй сезон популярного сериала «Гангстерленд», выходящего на сервисе Paramount+, уже несколько недель активно снимают в Лондоне. По информации издания Deadline, Джонни Флинн и Офелия Ловибонд сыграют важных персонажей в новом блоке эпизодов.

Ронан Беннетт создал шоу при исполнительном продюсировании Гая Ричи.

В первом сезоне за влияние в преступном мире Лондона грызутся два криминальных клана — Харриганы и Стивенсоны; битва, в которой не берут пленных, угрожает более вышестоящим криминальным синдикатам и отдельным человеческим судьбам.

В центре разборок оказывается персонаж Тома Харди — Гарри Де Суза, опасный и толковый фиксер, который всегда сохраняет верность своим даже в самый разгар событий. Война двух королевств неизбежно затронет каждого, и единственный принцип, на который можно опереться: семья превыше всего.

Пирс Броснан играет Конрада Харригана — когда-то внушавшего страх босса, нанявшего Де Сузу. Жена Конрада, Мэйв Харриган (Хелен Миррен), — опаснейший матриарх семейства.

Во втором сезоне вернутся персонажи Джанет Мактир, Тоби Джонса и Алекса Файна.

Также в сериале снялись Пэдди Консидайн, Джоэнн Фрогатт, Энсон Бун и другие.