Сериал Гая Ричи с Томом Харди «Гангстерленд» продлён на второй сезон

Платформе Paramount+ разумеется, тоже крайне интересно узнать, что будет дальше у криминального клана Харриганов и обсуждены ли все острые темы в семье персонажа Тома Харди?

Криминальный сериал «Гангстерленд», к которому приложил руку Гай Ричи в качестве режиссёра нескольких серий и исполнительного продюсера, продлён на второй сезон. Создателем числится Ронан Беннетт, он же написал сценарий вместе с Джезом Баттеруортом.

Несомненно, ура!

На Paramount+ «Гангстерленд» сейчас — второй по популярности сериал, с 26 миллионами зрителей со всего мира, если верить внутренней статистике стриминга. Он уступает только «Лэндмену». Шоу Тейлора Шеридана о суровых американских нефтедобытчиках с Билли Бобом Торнтоном, Джоном Хэммом и Деми Мур в главных ролях тоже было недавно продлено на второй сезон, и съёмки уже идут.

Главные роли в криминальном триллере про британских гангстеров исполнили уже упомянутый Харди, Пирс Броснан, Пэдди Консидайн и Хелен Миррен.