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Второй сезон шпионского сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли начнут снимать осенью

Источник: Netflix

Шпионский триллер «Чёрные голуби» вернётся с продолжением. Собственно, сериал был продлён на второй сезон ещё до премьеры первого, вышедшего на Netflix 5 декабря 2024 года. У новых эпизодов пока нет даты выхода, но их начнут снимать в нынешнем году. Как передал портал What's on Netflix, съёмки второго сезона по плану стартуют в конце сентября и продлятся 20 недель. Завершатся они где-то в середине февраля 2026-го.

Главную роль в шоу исполняет Кира Найтли («Пираты Карибского моря»). В первом сезоне «Чёрных голубей» она играет британского агента, чьё прикрытие оказывается под угрозой из-за покушения на её тайного любовника.

Недавно завершились съёмки четвёртого сезона шоу «Бриджертоны» от Netflix. Он выйдет в 2026-м. Также в следующем году на видеосервисе появится второй сезон сериала «Ван-Пис» и дебютирует мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го».

Теги
Чёрные голубиNetflix
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