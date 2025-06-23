Второй сезон шпионского сериала «Чёрные голуби» с Кирой Найтли начнут снимать осенью

Шпионский триллер «Чёрные голуби» вернётся с продолжением. Собственно, сериал был продлён на второй сезон ещё до премьеры первого, вышедшего на Netflix 5 декабря 2024 года. У новых эпизодов пока нет даты выхода, но их начнут снимать в нынешнем году. Как передал портал What's on Netflix, съёмки второго сезона по плану стартуют в конце сентября и продлятся 20 недель. Завершатся они где-то в середине февраля 2026-го.

Главную роль в шоу исполняет Кира Найтли («Пираты Карибского моря»). В первом сезоне «Чёрных голубей» она играет британского агента, чьё прикрытие оказывается под угрозой из-за покушения на её тайного любовника.

Недавно завершились съёмки четвёртого сезона шоу «Бриджертоны» от Netflix. Он выйдет в 2026-м. Также в следующем году на видеосервисе появится второй сезон сериала «Ван-Пис» и дебютирует мультсериал «Очень странные дела: Истории из 85-го».