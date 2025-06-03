 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рыночек порешал: комикс Weapon X-Men отменён на пятом выпуске Уоррены задолбали демонов! Хватит это терпеть! Трейлер ужастика «Заклятие 4» обещает финал серии Том Харди сеет «Хаос» в тизере боевика от режиссёра «Рейда» В комиксе о Человеке-пауке появится совершенно новый супергерой «Каратэ-пацан: Легенды» оказался кассовым слабаком — Джеки Чан и Ральф Маччио сделали всё, что могли
• • •
 
СЕРИАЛЫ
100

Чоппер в специальном ролике рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Ван-Пис»

Источник: Netflix

Стриминговый сервис Netflix на ивенте Tudum не мог не прорекламировать второй сезон сериала «Ван-Пис». Шоу получило специальный ролик, в котором о продолжении рассказывает будущий Пират соломенной шляпы и врач команды Тони Тони Чоппер. Он сообщает зрителям, что второй сезон выйдет в 2026 году, и они встретят в нём новых друзей, врагов и его самого.

Премьера сериала состоялась на видеосервисе 31 августа 2023 года. Netflix продлил «Ван-Пис» на второй сезон всего через две недели после премьеры. Шоу официально не продливали на третий сезон, но ранее ещё один актёр из проекта рассказал, что он будет.

«Ван-Пис» — экранизация одноимённой серии манги, автором которой является Эйитиро Ода. Манга публикуется с июля 1997 года и всё ещё не закончена. На данный момент она собрана в 111 томов.

По манге долгое время выходит аниме-сериал. Сейчас в нём 1131 эпизод. В будущем Netflix также выпустит ремейка аниме. Над новой версией работает студия Wit Studio, снявшая три первых сезона адаптации манги «Атака титанов».

Теги
ВидеоВан-ПисNetflix
Комментарии

Ещё на эту тему

4Пираты соломенной шляпы из сериала «Ван-Пис» устраивают вечеринку в специальном анонсе второго сезона 12«Это не будет шоу, где вы узнаете, что Мол — настоящий плюшевый мишка...»: Сэм Уитвер поделился подробностями мультсериала про Дарта Мола 6В производстве последний сезон сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Тоже интересно

12Промокшая Сидни Суини в чужой крови на кадрах нового фильма Apple TV+ 1Новое аниме «Детектив Конан» продолжает устанавливать рекорды 0Смерть в ярких красках: цветная обложка первого выпуска серии Planet Death 0Рецензия и отзывы на игру Stellaris: BioGenesis 1Big Rigs: Over the Road Racing — худшая игра в истории объявилась в Steam

Далее на КГ

0
Новому «Супермену» понадобятся $ 700 млн, чтобы считаться хитом
 1
В «Я иду искать 2» блондинок станет больше: Сара Мишель Геллар и Кэтрин Ньютон на съёмках сиквела (фото)
 1
Юра Борисов будет злоумышлять против Эндрю Гарфилда в фильме про компанию OpenAI
 1
Франчайз «30 дней ночи» получил свежий приток крови благодаря новому комиксу
 0
ЕВА-636: Прямая трансляция
 6
Расписание Summer Game Fest 2025 и других июньских презентаций
 0
КГ играет: King's Bounty II
 17
Геймплей и крутые технологии в The Witcher 4
 8
Марго Робби и Колин Фаррелл переживают своё прошлое в трейлере фильма «Большое смелое прекрасное приключение»
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Нэчжа побеждает царя драконов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
КиноИгры Российское издательство Magic Comics устроит свою церемонию наград
 
Кино Средневековые монахи против зомби: Уилл Поултер сыграет в историческом ужастике
 
Кино Скандальный вестерн «Ржавчина» с Алеком Болдуином обзавёлся трейлером
 
Кино Премьеры недели: провал братьев Руссо, удачный экшен со звездой «Пацанов» и триллер от режиссёра «Платформы»
 
Кино Главный герой «Сёгуна» попал в команду «Одиссеи» Кристофера Нолана
 
Игры КГ играет: Split Fiction
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
0Телеовощи – 602: Вопросы о кентаврах
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 675: Пункт назначения 6», «Дожить до рассвета», худший фильм Гая Ричи, «Скибиди-туалеты» Майкла Бэя
 
1ЕВА – 635: Мамриарти против Бобофила
 
3Телеовощи – 601: Возвращение в большой секс
 
3Ноль кадров в секунду – 580: Вах-ха!
 
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 674: «Белоснежка», трейлер «Супермена», наш ответ «Гравитации», молодые Сталин и Рэмбо, «Батя 2. Дед»
 
3ЕВА – 634: Тараканы тоже люди
 
8Телеовощи – 600: Гриб-парад
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru