Чоппер в специальном ролике рассказал, когда выйдет второй сезон сериала «Ван-Пис»

Стриминговый сервис Netflix на ивенте Tudum не мог не прорекламировать второй сезон сериала «Ван-Пис». Шоу получило специальный ролик, в котором о продолжении рассказывает будущий Пират соломенной шляпы и врач команды Тони Тони Чоппер. Он сообщает зрителям, что второй сезон выйдет в 2026 году, и они встретят в нём новых друзей, врагов и его самого.

Премьера сериала состоялась на видеосервисе 31 августа 2023 года. Netflix продлил «Ван-Пис» на второй сезон всего через две недели после премьеры. Шоу официально не продливали на третий сезон, но ранее ещё один актёр из проекта рассказал, что он будет.

«Ван-Пис» — экранизация одноимённой серии манги, автором которой является Эйитиро Ода. Манга публикуется с июля 1997 года и всё ещё не закончена. На данный момент она собрана в 111 томов.

По манге долгое время выходит аниме-сериал. Сейчас в нём 1131 эпизод. В будущем Netflix также выпустит ремейка аниме. Над новой версией работает студия Wit Studio, снявшая три первых сезона адаптации манги «Атака титанов».