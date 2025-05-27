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Пираты соломенной шляпы из сериала «Ван-Пис» устраивают вечеринку в специальном анонсе второго сезона

Источник: Netflix

Близится конец мая, когда стриминговый сервис Netflix проведёт свой большой ивент Tudum. Состоится мероприятие в последний день весны, то есть 31 мая. В качестве напоминания видеосервис опубликовал специальный анонс. В нём Пираты соломенной шляпы из сериала «Ван-Пис» устраивают пижамную вечеринку и узнают о приближающемся ивенте. Ролик одновременно тизерит и мероприятие, и второй сезон сериала, подробности которого должны рассказать на Tudum.

«Ван-Пис» — экранизация самой популярной манги в мире. Шоу дебютировало на Netflix 31 августа 2023 года и было продлёно на второй сезон всего через две недели после премьеры. У продолжения ещё нет даты премьеры.

Также сериал пока не продлили на третий сезон. Но ранее ещё один актёр сериала подтвердил, что он будет.

Оригинальная манга за авторством Эйитиро Оды печатается в журнале Weekly Shonen Jump c июля 1997-го и на данный момент собрана в 111 томов. По состоянию на август 2022-го общий тираж сборников превысил 516,6 млн копий в мире. «Ван-Пис» — самая популярная манга в истории.

Франчайз «Ван-Пис» также включает продолжительный аниме-сериал, 15 аниме-фильмов, спешалы, OVA, видеоигры и нe только.

В будущем на Netflix также выйдет ремейк аниме «Ван-Пис». Над ним работает студия Wit Studio, ответственная за три первых сезона аниме «Атака титанов».

Теги
Ван-ПисNetflix
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