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Джессика Джонс вернулась: новые фото со съёмок второго сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»

Источник: Netflix

В следующем году на экраны выйдет второй сезоне мрачного супергеройского шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». В продолжении в кинематографической вселенной Marvel дебютирует Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер. Актриса вернулась к роли супергероини из выходивших на Netflix шоу «Джессика Джонс» и «Защитники». В последнем героиня объединялась с Сорвиголовой, Люком Кейджем и Железным кулаком.

С Сорвиголовой Джонс объединится и в продолжении «Рождённого заново», которое снимают уже некоторое время. И недавно появились фото со съёмок с Риттер и исполнителем роли Мэтта Мёрдока Чарли Коксом. Новостью об этом поделился портал ComicBookMovie.com.

Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» Промо-арт сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Новый сериал про Сорвиголову дебютировало на стриминговом сервисе Disney+ в этом году. «Рождённый заново» стал следующим после «Эхо» проектом от Marvel Studios, созданном для взрослой аудитории.

В нём также Джон Бернтал повторил роль Фрэнка Касла. Актёр в настоящее время работает над спецэпизодом про Карателя.

Теги
ГалереяСорвиголова: Рождённый зановоDisney+Marvel
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