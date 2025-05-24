Джессика Джонс вернулась: новые фото со съёмок второго сезона «Сорвиголовы: Рождённого заново»

В следующем году на экраны выйдет второй сезоне мрачного супергеройского шоу «Сорвиголова: Рождённый заново». В продолжении в кинематографической вселенной Marvel дебютирует Джессика Джонс в исполнении Кристен Риттер. Актриса вернулась к роли супергероини из выходивших на Netflix шоу «Джессика Джонс» и «Защитники». В последнем героиня объединялась с Сорвиголовой, Люком Кейджем и Железным кулаком.

С Сорвиголовой Джонс объединится и в продолжении «Рождённого заново», которое снимают уже некоторое время. И недавно появились фото со съёмок с Риттер и исполнителем роли Мэтта Мёрдока Чарли Коксом. Новостью об этом поделился портал ComicBookMovie.com.

Новый сериал про Сорвиголову дебютировало на стриминговом сервисе Disney+ в этом году. «Рождённый заново» стал следующим после «Эхо» проектом от Marvel Studios, созданном для взрослой аудитории.

В нём также Джон Бернтал повторил роль Фрэнка Касла. Актёр в настоящее время работает над спецэпизодом про Карателя.