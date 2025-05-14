Нив Кэмпбелл озвучит дочь Магнето в мультсериале «Люди Икс '97»

Появились новые подробности второго сезона мультсериала «Люди Икс '97». Актриса Нив Кэмпбелл («Крик», «Карточный домик») озвучит Полярис в продолжении анимационного шоу. Об этом сообщил портал ComicBookMovie.com.

Полярис — супергероиня, дочь Магнето и мутант со способностью управлять магнетизмом. Её настоящее имя — Лорна Дэйн.

Второй сезон «Людей Икс '97» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в 2026 году. В новых сериях кроме Людей Икс покажут две другие команды с Иксом в названии. Также в продолжении должны появиться персонажи Апокалипсис, Хавок, Уорлок и Опасность (Опасная комната, получившая физическое тело). А у главных героев будут костюмы из комикса «Новые Люди Икс» Гранта Моррисона и Фрэнка Куайтли.

«Люди Икс '97» продолжают историю героев мультсериала «Люди Икс», показанного в 1992–1997 годах. Премьера проекта прошлой весной стала второй по популярности среди первых сезонов мультсериалов на Disney+ после «Что если?» о персонажах Marvel. «Людей Икс '97» уже продлили на третий сезон.

В следующем году на Disney+ также выйдет продолжение мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек-паук».