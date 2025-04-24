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Пол Бен-Виктор сыграет в супергеройском сериале про Зелёных фонарей

Источник: HBO

Сайт Deadline опубликовал эксклюзивные подробности сериала «Фонари». В проекте DC Studios, который сейчас снимают, сыграет Пол Бен-Виктор («Человек-невидимка», «Винил»). У актёра ключевая постояная роль в шоу. Он сыграет инопланетянина по имени Антаан, который посвятил себя раскрытию правды и мести тем, кто навредил его народу. Охваченный глубокой и непреклонной ненавистью к закону, он полон решимости вершить правосудие на своих условиях. В оригинальных комиксах DC персонажа с таким именем нет.

«Фонари» выйдут в 2026 году и станут частью обновлённой кинематографической вселенной DC. По атмосфере историю обещали в духе «Настоящего детектива». В ней двое стражей галактики из Корпуса Зелёных фонарей будут вести расследование убийства в американской глубинке. Эти Зелёные фонари — новобранец Джон Стюарт и легендарный Хэл Джордан. Роль Стюарта исполняет Аарон Пьер, а Джордана — Кайл Чендлер.

Шоураннером сериала стал Крис Манди («Озарк»). Он, Дэймон Линделоф («Остаться в живых», «Хранители») и автор комиксов DC Том Кинг выступают сценаристами и исполнительными продюсерами проекта. Первые два эпизода снимет режиссёр Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

Теги
ФонариDC
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