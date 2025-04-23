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Раскрыто название одного из будущих спин-оффов сериала «Очень странные дела»

Источник: Netflix

Предположительно осенью стриминговый сервис Netflix выпустит пятый сезон сериала «Очень странные дела». Он станет последним для проекта братьев Дафферов. И хотя оставшиеся восемь эпизодов завершат основную историю, «Очень странные дела» задержатся на Netflix благодаря новым проектам по франчайзу. И сегодня про один из них стало известно чуть больше.

Видеосервис раскрыл название предстоящего анимационного дополнения к шоу: братья Дафферы работают над мультсериалом «Очень странные дела: Истории из 85-го» (Stranger Things: Tales From ’85). Эксклюзивная мировая премьера мультсериала состоится летом на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси. Один из исполнительных продюсеров проекта Эрик Роблес представит спин-офф на фестивале 11 июня во время презентации Next on Netflix Animation. Об этом написал сайт Variety.

Вполне возможно, что «Очень странные дела: Истории из 85-го» являются ранее анонсированным двухсезонным мультсериалом по франчайзу под кодовым названием Project Mirkwood.

Ранее Мэтт Даффер говорил, что каждый спин-офф и продолжение должны оправдывать своё существование. А ещё для создателей сериала очень важно, чтобы всё, что с ним связано, было высочайшего качества.

Теги
Очень странные делаNetflix
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