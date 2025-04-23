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Сериал «Магазин для киллеров» получит второй сезон

Источник: Disney+

Дорама про девушку, унаследовавшую опасный бизнес своего дяди, вернётся с новыми эпизодами. Корейский сериал «Магазин для киллеров» был продлён на второй сезон. Об этом сообщил сайт The Hollywood Reporter.

Главную роль в проекте от стримингового сервиса Disney+ играет Ким Хе-джун. Премьера сериала состоялась в январе 2024 года. В его первом сезоне восемь серий.

В центре сюжета студентка Чон Джи-ан. После смерти дяди, который её воспитывал, девушка узнаёт, что он владел магазином для киллеров. Против своей воли Чон Джи-ан становится наследницей тайного бизнеса дяди и оказывается втянута в крайне опасный мир.

В продолжении свои роли из первого сезона повторят Ким Хе-джун и Ли Дон-ук. Сценаристы шоу Ли Гвон и Чи Хо-джин работаю над новыми эпизодами. Ли Гвон, который также является сорежиссёром сериала, снимет продолжение.

Во втором сезоне шоу сыграют японские актёры Масаки Окада и Хюнри.

Теги
Магазин для киллеровDisney+
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