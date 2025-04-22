 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Когда завидуешь Эду Гейну: анонс комикса о девушке-маньячке в школе моды Новый образ Дэниэла Крэйга на первом кадре из детектива «Достать ножи: Проснись, мертвец» «Особо опасный пассажир» стал лидером проката, несмотря на критику и разочарованных зрителей Тираж манги «Синяя коробка», по которой выходит аниме, достиг новых высот Звезда «Людей Икс» и «Соника» Джеймс Марсден сыграет в продолжении сериала «Друзья и соседи»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
321

Сериал «Человек-паук Нуар» получил возможное окно релиза

Источник: Amazon

У грядущего сериала «Человек-паук Нуар» появилось возможное окно релиза. Портал Nexus Point News сообщил, что может эксклюзивно подтвердить выход шоу в начале 2026 года.

Действительно ли «Человек-паук Нуар» дебютирует в начале 2026-го станет известно, когда появится официальная информация о премьере сериала. Но Nexus Point News в своё время уже делился инсайдами, которые позже подтверждались. Например, про перенос на следующий год релиза второго сезона мультсериала «Люди Икс '97».

«Человек-паук Нуар» основан на комиксах издательства Marvel про альтернативную версию Питера Паркера. Действие супергеройского шоу разворачивается в 1930-х годах. Главную роль в адаптации исполняет Николас Кейдж. Актёр уже озвучивал того же персонажа в полнометражном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».

Шоу станет первым, созданным в рамках киновселенной Человека-паука от Sony.

В сериале заявлено восемь эпизодов. Проект выйдет на MGM+ и Prime Video.

Теги
Человек-паук НуарMarvelPrime Video
Комментарии

Ещё на эту тему

6Смертельные гонки: новый тизер и дата премьеры второго сезона сериала «Скрежет металла» 2Звезда «Людей Икс» и «Соника» Джеймс Марсден сыграет в продолжении сериала «Друзья и соседи» +Спецвыпуск LEGO Star Wars: Rebuild the Galaxy по «Звёздным войнам» получит продолжение

Тоже интересно

18Всадники со своими питомцами на персонажных плакатах «Как приручить дракона» 6«Мир Юрского периода: Воскрешение» обещает новую эру в тизере 0Рецензия и отзывы на комикс «Конан. Книга Тота» 0КГ играет: Ascension to the Throne 4Начинается девятый сезон поддержки для Stellaris

Далее на КГ

12
Это тупик: провал триллера с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт больно уязвил режиссёра Стивена Содерберга
 0
Пару романов популярного цикла «Плоский мир» получат адаптации в виде комиксов
 4
Девушки тоже любят видеоигры: Сидни Суини стала продюсером при экранизации OutRun от Майкла Бэя
 9
Создатели комедийного хоррора «Дрожь земли» обсуждают новые фильмы и возвращение Кевина Бейкона
 7
Таинственным сериалом по «Звёздным войнам» занимается создатель культовых «Остаться в живых»
 3
Заплаканная и связанная Дженна Ортега на промо второго сезона сериала «Уэнсдэй»
 1
В продолжении ужастика «Я иду искать» сыграют Сара Мишель Геллар, Элайджа Вуд и Дэвид Кроненберг
 3
«Расплата 2» с Беном Аффлеком и Джоном Бернталем: самый развлекательный фильм года
 0
Исекай про изгнанного мага «Весёлая защита владений беспечного лорда» превратят в аниме
 0
Появились обложки к первому выпуску комикса «Планета смерти» от создателя «Джона Уика»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Подвенечная Марго Робби во всей красе на съёмках драмы «Грозовой перевал»
 
Новый Карнаж Эдди Брок хочет оказаться за решёткой во втором выпуске своего комикса
 
Кино Транс-звезда «Эмилии Перес» в центре скандала из-за спорных высказываний, и это может стоить ей «Оскара»
 
Игры Авторы Streets of Rage 4 воскрешают 2D-слэшер Shinobi
 
Аниме Обновили тираж серии манги «Беглый самурай» и «Миссия семьи Ёдзакура», чьи аниме-адаптации получат продолжения
 
Старик Логан, да не тот: вышел новый выпуск кровавого комикса про мстящего Росомаху
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 596: Кастрюля памяти
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 669: «Minecraft в кино», боевик с Виолой Дэвис, свежий Алекс Гарленд, «В потерянных землях»
 
0Ноль кадров в секунду – 574: Марафон к провалу
 
6ЕВА
 
 
0Телеовощи – 595: Налогом не облагается
 
11Лазер-шоу «Три дебила» – 668: CinemaCon 2025, «Война и музыка», успех «Minecraft в кино», «Трон: Арес», «Чёрный чемодан»
 
3ЕВА – 628: Сексуально заряженная лягушка
 
3Телеовощи – 594: Серийный сосед
 
0Ноль кадров в секунду – 573: Стрёмное лицо наркоторговли
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru