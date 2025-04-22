Сериал «Человек-паук Нуар» получил возможное окно релиза

У грядущего сериала «Человек-паук Нуар» появилось возможное окно релиза. Портал Nexus Point News сообщил, что может эксклюзивно подтвердить выход шоу в начале 2026 года.

Действительно ли «Человек-паук Нуар» дебютирует в начале 2026-го станет известно, когда появится официальная информация о премьере сериала. Но Nexus Point News в своё время уже делился инсайдами, которые позже подтверждались. Например, про перенос на следующий год релиза второго сезона мультсериала «Люди Икс '97».

«Человек-паук Нуар» основан на комиксах издательства Marvel про альтернативную версию Питера Паркера. Действие супергеройского шоу разворачивается в 1930-х годах. Главную роль в адаптации исполняет Николас Кейдж. Актёр уже озвучивал того же персонажа в полнометражном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные».

Шоу станет первым, созданным в рамках киновселенной Человека-паука от Sony.

В сериале заявлено восемь эпизодов. Проект выйдет на MGM+ и Prime Video.