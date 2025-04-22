Таинственным сериалом по «Звёздным войнам» занимается создатель культовых «Остаться в живых»

В «Звёздных войнах» ещё осталась загадка — таинственный сериал, производством которого на раннем этапе занимается творческая парочка: Карлтон Кьюз и его сын Ник. У отца внушительный список достижений на поприще сериалостроительства — в первую очередь он один из шоураннеров культового шоу «Остаться в живых». Ник работал над сериалами «Оставленные» и «Хранители».

Больше полезной информации не ждите. Никто пока не говорит ни о наборе персонажей, ни о таймлайне в мире «Звёздных войн».

Кьюз — не первый из команды «Остаться в живых», кто подобрался так близко к культовому франчайзу. Первым был Джей Джей Абрамс, срежиссировавший две полнометражки из трилогии-сиквела: «Пробуждение силы» и «Скайуокер. Восход».

Вторым стал Дэймон Линделоф — его позвали заняться сценарием фильма про дальнейшие приключения Рей, героини Дейзи Ридли. А потом, по словам самого Линделофа, его вежливо попросили уйти. Позже пост перешёл к Стивену Найту — создателю «Острых козырьков», но и ему через некоторое время показали на дверь. Сейчас сценарий находится в руках Джорджа Нолфи.

На этой неделе стартуют показы второго сезона «Андора». Также стартуют съёмки второго сезона «Асоки».

Через год на экраны выходит полнометражный фильм «Мандалорец и Грогу», а уже в 2027-м ожидается премьера ленты «Звёздные войны: Старфайтер» от режиссёра Шона Леви с Райаном Гослингом.