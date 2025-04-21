Заплаканная и связанная Дженна Ортега на промо второго сезона сериала «Уэнсдэй»

Стриминг Netflix обнародовал промо-плакат второго сезона своего хитового сериала «Уэнсдэй». Популярность шоу на потоковой платформе обеспечил первоисточник — оригинальный сериал и фильмы о «Семейке Аддамс». Также свой весомый вклад внесли шоураннер Тим Бёртон — визионер и любитель всего макабрического, — и Дженна Ортега, исполнительница титульной роли. Актриса очень удачно вписалась в образ главной героини.

Первый сезон вышел в 2022 году. Второй сезон должен выйти в 2025-м.

Поэтому ожидание настолько мучительно — практически пытка, на что и намекает постер.