Нашлись недовольные назначением Джона Литгоу на роль Альбуса Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»

Ох уж эти фанаты «Гарри Поттера», вечно они всем недовольны! То им Паапа Эссьеду не Снейп, то теперь Джон Литгоу — не тот Дамблдор, которого они ищут. Волна возмущения кастингом в будущий сериал HBO MAX поднялась в западных интернетах и вот по какой причине: Литгоу — американец.

Самого английского мага в самой английской сказке будет играть чужак. Докатились. В фильмах по мотивам книжек Джоан Роулинг такой ерунды не было. Главным условием писательницы было, чтобы все актёры экранизации были с британским гражданством. Очевидно, авторам сериала «Гарри Поттер» подобного условия не поставили. На Литгоу начали гнать волну, но бывалого лицедея такой ерундой не смутишь:

Очень взволнован. Очень напуган. Я пойду по стопам великого Майкла Гэмбона. Я не англичанин, хоть и играл его на ТВ. Хочу напомнить всем, что играл Уинстона Черчилля в «Короне» и справился вполне прилично. Но да, это очень волнительно. Знаю, что много людей возмущены тем, что американца наняли играть величайшего английского волшебника. Но я буду стараться. Знаете, Дамблдор своего рода ядерное оружие. Он задействуется очень и очень редко. Не думаю, что это будет такая уж тяжёлая работа.

Зато работа регулярная — на целых 10 лет. Гораздо больше американского гражданства всех волнует возраст Литгоу. Как никак уже 79 лет. Для сравнения: первый экранный директор «Хогвартса» Ричард Харрис скончался в 72 года, тогда на его место и пришёл упомянутый Гэмбон. И кстати, стремление Литгоу следовать за ним — другая озабоченность фанатов. Известно, что Дамблдор Гэмбона получился, мягко сказать, чуть более дёрганым, чем литературный прототип. Да и чуть менее жизнерадостным.

А кого волнует происхождение, могут утешиться мыслью, что зато Паапа Эссьеду — урождённый англичанин.