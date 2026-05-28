КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
СЕРИАЛЫ
330

Как тебе такое, Шерлок? Злодей Мориарти станет героем своего полицейского процедурала

Источник: BBC

Снимать современное переосмысление про Шерлока Холмса — всё ещё дурной тон. Поэтому можно сделать медицинский сериал «Ватсон», который уже, кстати, закрыли. Или вот ещё одна светлая мысль — сериал «Мориарти».

Многосерийную драму с упомянутым рабочим названием разрабатывают компании Archery Pictures и Fremantle; над сюжетом работают Крис Корнвэлл («Открытие ведьм») и Оливер Лэнсли.

В обновлённом авторском видении Мориарти предстаёт в образе профессора криминальной психологии в Университете Дарема, который ведёт двойную жизнь. Его основная профессия — глава преступного мира, отвечающий за все знаковые преступления в северной части Англии. Но внезапно появляется конкурент, активно атакующий криминальную империю Мориарти.

Создатели сюжета придумали для протагониста единственный выход: стать консультантом полиции, использующим закон в качестве орудия для уничтожения своего врага и сокрытия своей личности.

Разумеется, он получает напарницу — несгибаемого детектива полиции из Йоркшира Имоджен Берроуз. Вместе они — опасная и эффективная команда, но вскоре Мориарти понимает, что главная угроза для него — не конкурирующая криминальная организация.

Самого запоминающегося Мориарти за последнее время изобразил Эндрю Скотт. Но никто всерьёз не рассчитывает на его возвращение к роли.

