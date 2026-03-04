 
 
Поиск
 
 
СЕРИАЛЫ
«Категорически нет». Киллин Мёрфи не сыграет Волан-де-Морта в сериале про Гарри Поттера

Источник: WB, The Times

Расходимся. Киллиан Мёрфи не будет Волан-де-Мортом. Актёр опроверг слухи об участии в телесериале «Гарри Поттер». Так и просил передать:

Категорически нет. Можете вынести в заголовок?

Теория, что оскароносный «козырёк» сыграет Того, кого нельзя называть, ходила с момента объявления о новой адаптации книг Джоан Роулинг. Все дружно сходились во мнении, что он будет идеальным Тёмным лордом, и со временем это стало воспринимать как непреложный факт. Даже Рэйф Файнс уверовал, а кому как не первому экранному Волан-де-морту это было знать. Вот и верь ему.

Зато у Синтии Эриво всё ещё есть шанс.

КастингГарри ПоттерКиллиан МёрфиРэйф ФайнсЦитаты
36Волан-де-Морт женщина? Стали известны детали кастинга сериала по «Гарри Поттеру» 11Оригинальный Волан-де-Морт хочет увидеть звезду «Острых козырьков» на своём месте в сериале «Гарри Поттер» 21Рэйф Файнс ненароком раскрыл нового Волан-де-Морта в сериале по «Гарри Поттеру» 16Мальчик, которого нельзя вспоминать: Дэниел Рэдклифф предложил не спрашивать актёров сериала по «Гарри Поттеру» о нём 42Иронично и непостижимо: Джоан Роулинг никак не участвует в создании сериала по «Гарри Поттеру»

