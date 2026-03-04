«Категорически нет». Киллин Мёрфи не сыграет Волан-де-Морта в сериале про Гарри Поттера

Расходимся. Киллиан Мёрфи не будет Волан-де-Мортом. Актёр опроверг слухи об участии в телесериале «Гарри Поттер». Так и просил передать:

Категорически нет. Можете вынести в заголовок?

Теория, что оскароносный «козырёк» сыграет Того, кого нельзя называть, ходила с момента объявления о новой адаптации книг Джоан Роулинг. Все дружно сходились во мнении, что он будет идеальным Тёмным лордом, и со временем это стало воспринимать как непреложный факт. Даже Рэйф Файнс уверовал, а кому как не первому экранному Волан-де-морту это было знать. Вот и верь ему.

Зато у Синтии Эриво всё ещё есть шанс.