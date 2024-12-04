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Оригинальный Волан-де-Морт хочет увидеть звезду «Острых козырьков» на своём месте в сериале по «Гарри Поттеру»

Источник: Universal

Рэйф Файнс, сыгравший роль злодея Волан-де-Морта в серии экранизаций романов о Гарри Поттере, одобрил предложенную кандидатуру для этой партии в готовящейся сериализации на HBO.

Файнс согласился с ведущим программы Watch What Happens Live, что Киллиан Мёрфи — идеальный выбор:

Киллиан — фантастический актёр. Прекрасное предложение. Да, я всецело за Киллиана.

Рэйф недавно закончил съёмки в хоррор-триллере Дэнни Бойла «28 лет спустя», где тоже должен появиться герой Мёрфи из оригинальной картины.

Файнс впервые сыграл центрального антагониста поттерианы в «Гарри Поттере и Кубке огня», а потом ещё и во всех следующих продолжениях.

Телесериал «Гарри Поттер» должен выйти на HBO в 2026-м. Зрителей ждёт очень точная адаптация культовых книг Дж.К. Роулинг. Так обычно утверждают, когда отсутствуют более веские причины.

Создатели сериала «Наследники» Франческа Гардинер и Марк Майлод поделили между собой ключевые творческие функции — сценариста и режиссёра. Гардинер станет шоураннером и исполнительным продюсером, Милод — режиссёром множества эпизодов и тоже исполнительным продюсером.

Говорят, сейчас проходит активный кастинг на исполнителей самых главных ролей — трёх детишек.

Теги
Киллиан МёрфиРэйф Файнс
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