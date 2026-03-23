Третий сезон сериального фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» отснят

В этом году герои книжного цикла «Перси Джексон и Олимпийцы» вернутся на малые экраны в третьем сезоне одноимённого сериала. Точной даты премьеры у продолжения шоу пока нет, но зато третий сезон уже отснят. О завершении съёмок новых эпизодов сообщил ещё 13 марта один из исполнительных продюсеров адаптации.

Сезон основан на третьей книге цикла, носящей подзаголовок «Проклятие титана». В продолжении Перси и его друзья столкнутся с проклятым титаном Атласом. Злодея сыграл Холт Маккэллани («Охотник за разумом», «Гнев человеческий», «Миссия невыполнима: Финальная расплата»). А главного героя продолжает играть Уокер Скобелл.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Disney+, который готовит ещё и сериальную адаптацию фэнтези «Эрагон». Первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» стартовал в декабре 2023 года. Второй дебютировал в декабре 2025-го. Возможно, премьера третьего тоже состоится в декабре.

Согласно данным компании Luminate, первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» стал самым популярным сериалом на Disney+ в 2024 году. По данным компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут адаптации.