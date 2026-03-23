СЕРИАЛЫ
316

Третий сезон сериального фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» отснят

Источник: Disney+

В этом году герои книжного цикла «Перси Джексон и Олимпийцы» вернутся на малые экраны в третьем сезоне одноимённого сериала. Точной даты премьеры у продолжения шоу пока нет, но зато третий сезон уже отснят. О завершении съёмок новых эпизодов сообщил ещё 13 марта один из исполнительных продюсеров адаптации.

Сезон основан на третьей книге цикла, носящей подзаголовок «Проклятие титана». В продолжении Перси и его друзья столкнутся с проклятым титаном Атласом. Злодея сыграл Холт Маккэллани («Охотник за разумом», «Гнев человеческий», «Миссия невыполнима: Финальная расплата»). А главного героя продолжает играть Уокер Скобелл.

Сериал выходит на стриминговом сервисе Disney+, который готовит ещё и сериальную адаптацию фэнтези «Эрагон». Первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» стартовал в декабре 2023 года. Второй дебютировал в декабре 2025-го. Возможно, премьера третьего тоже состоится в декабре.

Согласно данным компании Luminate, первый сезон «Перси Джексона и Олимпийцев» стал самым популярным сериалом на Disney+ в 2024 году. По данным компании, зрители посмотрели более 3 млрд минут адаптации.

Перси Джексон и ОлимпийцыУокер СкобеллDisney+
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

