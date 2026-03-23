Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 марта

Забыли про инклюзивность: сериал «Скуби-Ду» нашёл исполнителей ролей Шэгги, Велмы, Фреда и Дафны. Команда смелых и белых.
Тревожные звоночки: второй сезон сериала «Ван-Пис» на старте отстаёт от первого по просмотрам. Где, блин, новые зрители?
Патрик Уилсон станет отцом Эбби в третьем сезоне сериала HBO «Одни из нас». Этот сезон может оказаться последним для постапокалиптики.
Netflix спалит Древний Рим для экранизации видеоигры Assassin's Creed. Этого исторического события в первоисточнике не было.
Много экшена в новом мрачном трейлере мультсериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней». Сольник про злодея из «Скрытой угрозы» стартует в апреле.
У Netflix будет собственный «Неуязвимый»: с полицейскими и неудачным сериалом с Шарлто Копли в прошлом. Готовится анимационный сериал по мотивам комикса «Сверхспособности».
Актёр «Новобранца» Флула Борг получил роль в четвёртом сезоне криминальной драмы «Король Талсы». Он сыграет очень богатого персонажа.
Спортивная драма «Первая ракетка» с Полиной Гухман и Данилой Козловским отснята. Сериал выйдет «скоро» под таким новым названием.
Для Disney разрабатывают игровой сериал «Динь» про фею из «Питера Пэна». Когда-то героиню могла сыграть Риз Уизерспун.
Детектив Алекс Кросс продолжит ловить преступников в третьем сезоне криминального триллера «Кросс». Сервис Prime Video продлил свой сериал.
