Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 марта

Патрик Уилсон станет отцом Эбби в третьем сезоне сериала HBO «Одни из нас». Этот сезон может оказаться последним для постапокалиптики.

Netflix спалит Древний Рим для экранизации видеоигры Assassin's Creed. Этого исторического события в первоисточнике не было.

Много экшена в новом мрачном трейлере мультсериала «Звёздные войны: Дарт Мол — Повелитель теней». Сольник про злодея из «Скрытой угрозы» стартует в апреле.

У Netflix будет собственный «Неуязвимый»: с полицейскими и неудачным сериалом с Шарлто Копли в прошлом. Готовится анимационный сериал по мотивам комикса «Сверхспособности».

Актёр «Новобранца» Флула Борг получил роль в четвёртом сезоне криминальной драмы «Король Талсы». Он сыграет очень богатого персонажа.

Спортивная драма «Первая ракетка» с Полиной Гухман и Данилой Козловским отснята. Сериал выйдет «скоро» под таким новым названием.

Для Disney разрабатывают игровой сериал «Динь» про фею из «Питера Пэна». Когда-то героиню могла сыграть Риз Уизерспун.