 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Режиссёр экранизации «Как приручить дракона 2» приступил к съёмкам (фото) Полнометражные аниме «Атака титанов», «Человек-бензопила» и «Истребитель демонов» поборются за премию Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов Продолжение аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски» не выйдет в 2026 году Мститель за отца стал Всеотцом: Мэнди Пэтинкин сыграет Одина в сериале по игре God of War
• • •
 
СЕРИАЛЫ
212

Неделя сериалов на КГ — главные новости 23 февраля — 1 марта

Источник: FOX
Теги
Шон БинИгра престоловДженна ОртегаЕва ГринВайнона РайдерТим БёртонЭд СкрейнРайан ХёрстМэнди ПатинкинАльфред МолинаРайан КуглерДжиллиан АндерсонДэвид Духовны
Комментарии

Ещё на эту тему

+Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 февраля +Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 февраля +Неделя сериалов на КГ — главные новости 2–8 февраля

Тоже интересно

9Режиссёр единственного миллиардника 2025 года готовится снять сверхъестественный романтический фильм 14«Быть мёртвым — весело» — говорит жуткая девочка в первом трейлере хоррора «Мумия» 15Ума Турман и смертельно опасные балерины в трейлере боевика Pretty Lethal 1Тони Старк выпускает на Хищников армию Железных людей в последнем выпуске Predator Kills The Marvel Universe 12Объявлены победители «Золотого Глобуса 2026»: «Битва за битвой», «Грешники» и «Кей-поп-охотницы на демонов»

Далее на КГ

0
Неделя кино на КГ — главные новости 23 февраля — 1 марта
 4
«Крик 7» установил в американском прокате рекорд по резне
 28
Белые сатанисты страшно умирают в отрывке экшена «Они придут за тобой» от режиссёра Кирилла Соколова
 4
«Крик 7» идёт на рекорд, не встречая совсем уж негативной зрительской реакции
 30
Сценарист и режиссёр «Хижины в лесу» продолжает работать над сюжетом «Матрицы 5»
 1
Американский вебтун «Начало после конца», по которому снимают аниме, получит продолжение
 0
В издательстве «Азбука» выйдут два тома ранобэ по популярной манге «Магическая битва»
 0
Выходящий спустя шесть лет «Путь аса: Акт II — Второй сезон» получил дату премьеры
 11
«Рыцарь семи королевств» закончился с рекордными для первого сезона просмотрами
 0
Stardew Valley разошлась тиражом 50 млн
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Игры Анонсирована Castlevania: Belmont‘s Curse — стильная метроидвания от авторов Dead Cells
 
Дункан на свежем изображении к сериалу «Рыцарь семи королевств» — новому приквелу «Игры престолов»
 
Мэри Джейн и король симбиотов Налл заметно поменяют свой внешний вид
 
Игры Заматеревший Леон Кеннеди в третьем трейлере Resident Evil Requiem
 
Кино «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе как мог противостоял «Аватару 3» и «Зверополису 2»
 
Билли Бутчер на руинах и Хоумлендер на орбите Земли: первые постеры финального сезона «Пацаны»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
0Ноль кадров в секунду – 619: Скачки на рыжухах
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 714: «Казнить нельзя помиловать», «28 лет спустя: Храм костей», продажа Warner Bros.
 
2ЕВА
 
 
1Телеовощи – 639: Половое воспитание с пакетом
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru