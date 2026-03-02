Неделя сериалов на КГ — главные новости 23 февраля — 1 марта

Чёрная Скалли: перезапуск «Секретных материалов» от режиссёра «Грешников» нашёл одного из агентов ФБР. Также появился шоураннер и заказ на пилотный эпизод.

Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина. Евгений Ткачук играет Емельяна Пугачёва.

«Рыцарь семи королевств» закончился с рекордными для первого сезона просмотрами. У нового спин-оффа «Игры престолов» будет и второй сезон.

Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне». У продолжения есть дата премьеры.