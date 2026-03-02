Неделя сериалов на КГ — главные новости 23 февраля — 1 марта

Чёрная Скалли: перезапуск «Секретных материалов» от режиссёра «Грешников» нашёл одного из агентов ФБР. Также появился шоураннер и заказ на пилотный эпизод.
Кратос с сыном на первом кадре из сериала «Бог войны». Учит мелкого стрельбе.
Время пришло! Натан Филлион и другие актёры «Светлячка» выложили общее загадочное видео с намёком. Что происходит?!
Идут съёмки сериала «Капитанская дочка» по одноимённой повести Александра Пушкина. Евгений Ткачук играет Емельяна Пугачёва.
Очень пенсионные дела: первые кадры и дата выхода сериала «Городок» от создателей «Очень странные дела». Премьера состоится 21 мая.
Бесчувственным злодеем в сериале «Бог войны» стал звезда «Дэдпула» Эд Скрейн. Очень опасный сын Одина.
Кушать подано: третий сезон сериала «Уэнсдэй» перечислил всех исполнителей главных ролей, включая Вайнону Райдер. Съёмки начались!
«Рыцарь семи королевств» закончился с рекордными для первого сезона просмотрами. У нового спин-оффа «Игры престолов» будет и второй сезон.
Представлен свежий кадр из четвёртого сезона сериала ужасов «Извне». У продолжения есть дата премьеры.
Шон Бин постарается выжить в более масштабном втором сезоне сериала «Робин Гуд». В первом сезоне ему это удалось.
