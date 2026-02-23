Кушать подано: третий сезон сериала «Уэнсдэй» перечислил всех исполнителей главных ролей, включая Вайнону Райдер

Стриминг Netflix подал к столу первый тизер третьего сезона сериала «Уэнсдэй»:

Как можно убедиться, Netflix не отпускает звезду «Очень странных дел» Вайнону Райдер даже после окончания флагманского сериала. Актриса перекочевала в другое популярное шоу, где снова поработает с режиссёром и исполнительным продюсером Тимом Бёртоном. Ранее Райдер также снималась вместе с исполнительницей титульной роли Дженной Ортегой в фильме «Битлджус Битлджус».

Ну и не забываем, что в третьем сезоне появится ещё одна «муза» Бёртона — Ева Горин. Она изображает Офелию, сестру Мортиши Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс).

Второй сезон вышел в прошлом году и стал пятым самым популярным англоязычным сериалом потоковой платформы. Первый сезон остаётся лидером сервиса.