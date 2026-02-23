 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Dynamite переиздаст комиксных «Пацанов» к 20-летнему юбилею и финальному сезону сериала от Amazon Анонсирована Legacy of Kain: Defiance Remastered Легендарный комдив Чапаев и его верный ординарец Петька из культовой игры вернутся к нам в новом комиксе Вместе с Райаном Куглером над перезапуском «Секретных материалов» будет работать оператор «Грешников» Кровавая баня в финальном трейлере слэшера «Крик 7»
• • •
 
4
СЕРИАЛЫ
692

Кушать подано: третий сезон сериала «Уэнсдэй» перечислил всех исполнителей главных ролей, включая Вайнону Райдер

Стриминг Netflix подал к столу первый тизер третьего сезона сериала «Уэнсдэй»:

Как можно убедиться, Netflix не отпускает звезду «Очень странных дел» Вайнону Райдер даже после окончания флагманского сериала. Актриса перекочевала в другое популярное шоу, где снова поработает с режиссёром и исполнительным продюсером Тимом Бёртоном. Ранее Райдер также снималась вместе с исполнительницей титульной роли Дженной Ортегой в фильме «Битлджус Битлджус».

Ну и не забываем, что в третьем сезоне появится ещё одна «муза» Бёртона — Ева Горин. Она изображает Офелию, сестру Мортиши Аддамс (Кэтрин Зета-Джонс).

Второй сезон вышел в прошлом году и стал пятым самым популярным англоязычным сериалом потоковой платформы. Первый сезон остаётся лидером сервиса.

Теги
ВидеоУэнсдэйВайнона РайдерЕва ГринТим БёртонДженна Ортега
Комментарии (4)

Ещё на эту тему

3Звезда «Уэнсдэй» подтвердил месяц начала съёмок третьего сезона 15Ева Грин сыграет тётю Офелию в третьем сезоне «Уэнсдэй»

Тоже интересно

9Режиссёр единственного миллиардника 2025 года готовится снять сверхъестественный романтический фильм 0Полная амнезия после грандиозной войны: анонс нового научно-фантастического триллера The Whisper War 0КГ играет: Nier: Automata, часть 8 8Будущее будет ужасным: Netflix продлил «Чёрное зеркало» на восьмой сезон 13Самара Уивинг и Джейсон Сигел пытаются убить друг друга в трейлере комедийного триллера «Только через твой труп»

Далее на КГ

0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 16–22 февраля
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 16–22 февраля
 4
Самая опасная технология в мире: три отрывка из мультфильма «Прыгуны» от студии Pixar
 4
Мультяшный козёл победил в прокате драматичную Марго Робби и уже никому не интересного Глена Пауэлла
 11
Марк Эйдельштейн в роли студента-ракетостроителя в трейлере драмы «Космос засыпает»
 23
Халк требует ответа! Марк Руффало начал задавать Джеймсу Кэмерону неприятные вопросы по поводу продажи Warner Bros.
 0
У комедии «К себе нежно» по мотивам книги Ольги Примаченко появился новый трейлер
 5
«Сказка о царе Салтане» обошла по сборам в российском прокате «Горничную»
 0
У шестой части космооперы «Ямато навсегда: Восстание 3199» появилась дата премьеры
 1
Фантастическая манга «Рейнджер-отброс», по которой сняли аниме, движется к завершению
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новые фильмы недели: «Зверополис 2» и много рождественских комедий
 
Мэри Джейн и король симбиотов Налл заметно поменяют свой внешний вид
 
Кино Панк-вселенная может рассчитывать только на Князя и Горшка в трейлере фильма «Король и Шут. Навсегда»
 
Игры Half Sword — новый трейлер вирусного хита встречает публику сумасшедшей песней
 
Пока что держит слово: Marvel якобы собирается завершить сагу о перезапущенной «Ультимативной» вселенной
 
Кино Динозавры и Вьетнам не отпускают: «Первобытная война 2» уже в разработке
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2024 Фильмы 2025 Фильмы 2026 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2024 Сериалы 2025 Сериалы 2026 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 713: «Сказка о царе Салтане», «Марти Великолепный», новая «Мгла» и «Ангелы Чарли», «Мы хороним мертвецов»
 
0ЕВА – 673: Досрочный финал
 
4Телеовощи – 638: Спидран до секса
 
1Ноль кадров в секунду – 618: Та самая игра, про которую никто не слышал
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 712: «Гренландия 2», «Волчок», экранизация японской инди-игры, ролики с Супербоула, «На помощь!»
 
0ЕВА – 672: Стеснительный абьюзер
 
0Телеовощи – 637: Песнь о легендарном таланте
 
1Ноль кадров в секунду – 617: Максимализм, бессмысленный и беспощадный
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 711: «Опасный дуэт», метаремейк «Анаконда», Генри Кавилл с катаной, испорченный «Сайлент Хилл», «Левша»
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 129: Интервью с Сергеем Цилюриком
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2026 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru