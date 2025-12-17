Звезда «Уэнсдей» подтвердил месяц начала съёмок третьего сезона

Ещё до выхода в нынешнем году второго сезона «Уэнсдэй» стриминговый сервис Netflix продлил своё хитовое шоу. Третий сезон «Уэнсдэй» снимут в 2026 году. И уже известно, в каком месяце продолжение начнут снимать. Производство новых эпизодов стартует в феврале. Это подтвердил исполнитель роли отца Уэнсдэй Аддамс Луис Гусман во время онлайн-сессии вопросов и ответов.

У третьего сезона пока нет даты выхода. Но известно, что в нём сыграет Ева Грин. Она получила роль тёти Офелии.

Первый сезон «Уэнсдэй» вышел 23 ноября 2022 года. Он собрал 252,1 млн просмотров и стал самым популярным англоязычным сериалом Netflix. Он также является вторым по популярности сериалом сервиса из всех, уступая только первому сезону корейского шоу «Игра в кальмара» с 265,2 млн просмотров.

Во втором сезоне шоу, как и в первом, восемь эпизодов. Но продолжение вышло в двух частях. Первая половина серий появилась на Netflix 6 августа, а вторая — 3 сентября. Сейчас второй сезон является четвёртым по популярности сериалом сервиса, имея 119,2 млн просмотров.

Одним из режиссёров и исполнительных продюсеров проекта является Тим Бёртон. Роль главной героини исполняет Дженна Ортега. Актриса также продюсирует сериал, начиная со второго сезона.

Кроме третьего сезона в работе находился спин-офф про дядю Фестера в исполнении Фреда Армисена.