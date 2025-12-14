«Мы все связаны через землю»: тизер-трейлер второго сезона фэнтези «Аватар: Легенда об Аанге»

К возвращению на малые экраны готовится сериал «Аватар: Легенда об Аанге», снятый по одноимённому мультсериалу канала Nickelodeon. В грядущем втором сезоне адаптации от Netflix Аватар Аанг продолжит осваивать магию стихий. После воды герой должен будет научиться управлять землёй. И поможет ему в этом маг земли Тоф Бейфонг.

Её появление в продолжении сериала тизерит новый рекламный ролик второго сезона. Видеоряд сопровождает монолог героини, в котором она говорит: «Мы все связаны через землю».



Новый сезон «Аватара: Легенды об Аанге» выйдет когда-то в 2026 году. Роль Аанга в адаптации исполняет Гордон Кормье, Катары — Киавентио, Сокки — Иэн Аусли. Роль Тоф играет Мия Чех.

В шоу заявлено столько же сезонов, сколько и в оригинальном мультсериале, то есть три. Съёмки третьего сезона уже завершены — как и второй, он на стадии постпродакшена.

По вселенной оригинального мультсериала тоже готовятся новые проекты. Во-первых, полнометражный мультфильм «Легенда об Аанге: Последний маг воздуха». Он расскажет о приключениях повзрослевших персонажей мультсериала. Компания Paramount Pictures выпустит мультфильм в зарубежный прокат 9 октября 2026 года. Во-вторых, новый мультсериал «Аватар: Семь убежищ». В центре его сюжета будет новый Аватар. Первый из двух заявленных в проекте сезонов может выйти в 2027 году на Paramount+ и Nickelodeon.