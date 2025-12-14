Смена пола больше не работает: Disney+ отказался снимать сериал по мотивам фильма «Клад»

Стриминг Disney+, внезапно для себя, находясь в здравом рассудке и твёрдой памяти, отказался от съёмок сериала «Клад» — сериальной адаптации романа Луиса Сачара и полнометражной экранизации 2003 года.

Основной фишкой сериала должна была стать смена пола центральных персонажей; главную роль отдали Шэй Рудольф. Также ведущие партии распределили между Грегом Киннером и Эйди Брайант.

Для будущего сериала собрали сценарную комнату и даже выбили налоговые возвраты на съёмки. Однако впечатления от пилотного эпизода, судя по вынесенному неутешительному для создателей вердикту, не оправдали даже уже вложенные ресурсы.

Новый «Клад» рассказывал о некой Хэйли (Рудольф) — девочке-подростке, которую отправляют в исправительный лагерь, где безжалостный начальник (Киннер) заставляет своих подопечных копать огромные ямы с непонятными целями.

Сценарий написала Алина Манки, режиссёром выступила Жак Шеффер, а шоураннером одной из серий стала Лиз Фанг.