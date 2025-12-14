 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Самый кассовый «Пункт назначения» собрал в прокате более $ 300 млн Очень горячее предложение: Баз Лурман нашёл свою Жанну д'Арк в сериале «Ход королевы» Галлюцинации, роботы и дата выхода в новом трейлере Call of Duty: Black Ops 7 Семья Васильевых в полном составе в трейлере второго фильма по сериалу «Папины дочки. Новые»
• • •
 
СЕРИАЛЫ
750

Смена пола больше не работает: Disney+ отказался снимать сериал по мотивам фильма «Клад»

Источник: Disney

Стриминг Disney+, внезапно для себя, находясь в здравом рассудке и твёрдой памяти, отказался от съёмок сериала «Клад» — сериальной адаптации романа Луиса Сачара и полнометражной экранизации 2003 года.

Основной фишкой сериала должна была стать смена пола центральных персонажей; главную роль отдали Шэй Рудольф. Также ведущие партии распределили между Грегом Киннером и Эйди Брайант.

Для будущего сериала собрали сценарную комнату и даже выбили налоговые возвраты на съёмки. Однако впечатления от пилотного эпизода, судя по вынесенному неутешительному для создателей вердикту, не оправдали даже уже вложенные ресурсы.

Новый «Клад» рассказывал о некой Хэйли (Рудольф) — девочке-подростке, которую отправляют в исправительный лагерь, где безжалостный начальник (Киннер) заставляет своих подопечных копать огромные ямы с непонятными целями.

Сценарий написала Алина Манки, режиссёром выступила Жак Шеффер, а шоураннером одной из серий стала Лиз Фанг.

