«Одна из многих» обошла второй сезон «Разделения» и стала самым просматриваемым сериалом в истории Apple TV

После выхода своего седьмого эпизода фантастический сериал «Одна из многих» стал самым просматриваемым шоу в истории стримингового сервиса Apple TV. Об этом сообщил сам видеосервис. Но цифры просмотров сериала он не представил.

Восьмой эпизод выйдет 19 декабря, а девятый — 26 декабря. Девятый эпизод станет последним для первого сезона, но не всего шоу. Проект заранее продлили на второй сезон.

За «Одну из многих» ответственен Винс Гиллиган, создатель сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Главную роль в его новом шоу исполнила звезда «Лучше звоните Солу» Рэй Сихорн.

Сихорн играет писательницу по имени Кэрол Стурка. Она — одна из немногих людей, устойчивых к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вечно несчастная Кэрол пытается адаптироваться к жизни в изменившейся реальности и найти способ спасти мир от искусственного счастья.

До «Одной из многих» самым популярным сериалом Apple TV был второй сезон фантастики «Разделение». Он становился самым просматриваемым шоу видеосервиса в этом феврале.