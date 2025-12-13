 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
«Пчеловод 2» с Джейсоном Стэйтемом сохранит злодея из первого фильма Отменённый движением #MeToo режиссёр Брайан Сингер вернулся к съёмкам фильмов Сидни Суини сыграет в ремейке фильма Жан-Поля Бельмондо, вдохновившего Спилберга и Лукаса Айзек Азимов ещё немножко покрутится: эпический сериал «Основание» продлили на четвёртый сезон Анонсирован R-Type Dimensions III — ремастер классического скролл-шутера
• • •
 
СЕРИАЛЫ
273

«Одна из многих» обошла второй сезон «Разделения» и стала самым просматриваемым сериалом в истории Apple TV

Источник: Apple TV

После выхода своего седьмого эпизода фантастический сериал «Одна из многих» стал самым просматриваемым шоу в истории стримингового сервиса Apple TV. Об этом сообщил сам видеосервис. Но цифры просмотров сериала он не представил.

Восьмой эпизод выйдет 19 декабря, а девятый — 26 декабря. Девятый эпизод станет последним для первого сезона, но не всего шоу. Проект заранее продлили на второй сезон.

За «Одну из многих» ответственен Винс Гиллиган, создатель сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Главную роль в его новом шоу исполнила звезда «Лучше звоните Солу» Рэй Сихорн.

Сихорн играет писательницу по имени Кэрол Стурка. Она — одна из немногих людей, устойчивых к вирусу счастья, поразившему всю планету. Вечно несчастная Кэрол пытается адаптироваться к жизни в изменившейся реальности и найти способ спасти мир от искусственного счастья.

До «Одной из многих» самым популярным сериалом Apple TV был второй сезон фантастики «Разделение». Он становился самым просматриваемым шоу видеосервиса в этом феврале.

Теги
Одна из многихApple TV+
Комментарии

Ещё на эту тему

8У второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге» появились постер и новые кадры 2Третий сезон триллера «Ночной агент» получил дату выхода на Netflix 9Фантастический сериал «Вегетация» по книге автора «Пищеблока» отснят

Тоже интересно

11Детишки Джейка Салли улепётывают от злых На'ви в первом отрывке «Аватара 3» 0Неделя кино на КГ — главные новости 13–19 октября 2Когда вдохновение разрушает жизнь: вышел новый мистический графический роман о творческом безумии 13Сексуальный клининг: Сидни Суини на первых кадрах триллера «Служанка» 1Без шляпы и колготок: первые изображения «Абсолютной» версии волшебницы Затанны

Далее на КГ

4
«Скажите, как его зовут?»: музыкальный фрагмент из сказки «Буратино»
 3
Представлены актёрский состав и кадры сериала «Фурия», расширяющего киновселенную «Кинопоиска» и Bubble Studios
 0
За возрождение серии «Паранормальное явление» ответит многообещающий паренёк из Канады с миллионами просмотров на YouTube
 0
КГ играет: Tomb Raider I-II-III Remastered, часть 13
 14
Финский экшен «Бессмертный: Кровавая дорога домой» собрал меньше первого фильма и скоро выходит в цифре
 26
Беспроигрышная схема Disney: сходи на «Аватара 3» четыре раза и посмотри все трейлеры «Мстителей: Судный день»
 0
Славянские вампиры напугают тех, кто не знаком с русской классикой в новом комиксе от издательства Alpaca
 0
К анимационному фильму по мотивам комикса Rogue Trooper выпустят соответствующий комикс
 22
Им нужны только деньги! «Стрит Файтер» упрекнул «Мортал Комбат 2» в алчности и неуважении фанатов
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Netflix экранизирует комикс про опасный подростковый секс
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Школьный автобус»
 
Третий сезон сверхдорогого фэнтези «Властелин колец: Кольца власти» отснят
 
Кино Грандиозное возвращение Джонни Деппа: актёр сыграет Эбенезера Скруджа в экранизации Диккенса
 
Кино В «Человеке-пауке: Совершенно новый день» появился злодей, который может похоронить Питера Паркера
 
Кино Сидни Суини много прибирается в трейлере сексуального триллера «Горничная»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 703: Продажа Warner Bros, «Зверополис 2», «Джей Келли», любимые фильмы Квентина Тарантино
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи
 
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 629: Ни один котик не пострадал
 
3Ноль кадров в секунду – 608: Гипносиськи и тысячи шокированных детей
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 702: «Бугония», когда закончатся «Аватары», комедия с Кифером Сазерлендом, «Злая. Часть 2»
 
9ЕВА – 662: Ниндзя-дрочер
 
2Телеовощи – 628: Время офигительных историй
 
0Ноль кадров в секунду – 607: Космос дорожает
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru