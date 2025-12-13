Представлены актёрский состав и кадры сериала «Фурия», расширяющего киновселенную «Кинопоиска» и Bubble Studios

Появились новые подробности сериала «Фурия». Их раскрыли сегодня на фестивале Comic Con Игромир. А онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал первые кадры из проекта.

Роль главной героини шпионки Ники Чайкиной получила Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина», «Министерство Всего Хорошего», «Москва слезам не верит. Всё только начинается»). Роль её отца Виктора играет Сергей Безруков. Также роли в сериале исполняют Юлия Пересильд, Линара Самирханова, Оливер Маре, Чингиз Гараев, Александр Сетейкин и другие.

В сериале будет пять серий. Они выйдут в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2026 году. Производством сериала занимаются «Плюс Студия» и Bubble Studios.

Первоначально сериал планировали выпустить ещё в 2024 году, но работа над ним затянулась. За прошедшее время шоу сменило творческую команду и режиссёра. Новым постановщиком «Фурии» стал Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Снимает проект оператор Максим Жуков (обе части «Майора Грома»).

«Фурия» основана на серии комиксов издательства Bubble Comics «Красная Фурия». В адаптации главную героиню изначально должна была сыграть Дарья Верещагина («Сто лет тому вперёд»), но она выбыла из проекта.

События шоу происходят в одной киновселенной с фильмами серии «Майор Гром» про Игоря Грома. Эти картины тоже основаны на комиксах издательства Bubble. В 2026 году на «Кинопоиске» также выйдет сериал «Майор Гром: Игра против правил». Он будет расширенной версией фильмов.