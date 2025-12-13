 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Медведица-маньячка и другие наслаждаются жизнью во втором выпуске продолжения «В лесной глуши, где нет ни души» Кира Найтли — снова в море: смотрим трейлер «Девушки из каюты № 10» Смертная Карен Гиллан полюбит бессмертного горца Генри Кавилла Мультфильм «Элио» от студии Pixar провалился в прокате и уже появился в цифре В новом тизере «Супергёрл» с Милли Олкок впервые показали Криптон
• • •
 
3
СЕРИАЛЫ
444

Представлены актёрский состав и кадры сериала «Фурия», расширяющего киновселенную «Кинопоиска» и Bubble Studios

Источник: «Кинопоиск»

Появились новые подробности сериала «Фурия». Их раскрыли сегодня на фестивале Comic Con Игромир. А онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» на официальной странице во «ВКонтакте» опубликовал первые кадры из проекта.

Роль главной героини шпионки Ники Чайкиной получила Алёна Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина», «Министерство Всего Хорошего», «Москва слезам не верит. Всё только начинается»). Роль её отца Виктора играет Сергей Безруков. Также роли в сериале исполняют Юлия Пересильд, Линара Самирханова, Оливер Маре, Чингиз Гараев, Александр Сетейкин и другие.

Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия» Кадры из сериала «Фурия»

В сериале будет пять серий. Они выйдут в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» в 2026 году. Производством сериала занимаются «Плюс Студия» и Bubble Studios.

Первоначально сериал планировали выпустить ещё в 2024 году, но работа над ним затянулась. За прошедшее время шоу сменило творческую команду и режиссёра. Новым постановщиком «Фурии» стал Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Снимает проект оператор Максим Жуков (обе части «Майора Грома»).

«Фурия» основана на серии комиксов издательства Bubble Comics «Красная Фурия». В адаптации главную героиню изначально должна была сыграть Дарья Верещагина («Сто лет тому вперёд»), но она выбыла из проекта.

События шоу происходят в одной киновселенной с фильмами серии «Майор Гром» про Игоря Грома. Эти картины тоже основаны на комиксах издательства Bubble. В 2026 году на «Кинопоиске» также выйдет сериал «Майор Гром: Игра против правил». Он будет расширенной версией фильмов.

Теги
ГалереяФурияКинопоиск
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

5Идут съёмки сериала «Фурия», расширяющего киновселенную Bubble Studios и «Кинопоиска» 13Третий сезон «Вампиров средней полосы» уйдёт на перерыв и продолжится в 2026 году 9Фантастический сериал «Вегетация» по книге автора «Пищеблока» отснят

Тоже интересно

18Warner Bros. могла заработать $ 600 млн на фильмах «Minecraft в кино», «Формула 1» и «Супермен» 14Сидни Суини сыграет в ремейке фильма Жан-Поля Бельмондо, вдохновившего Спилберга и Лукаса 32Ридли Скотт считает большинство фильмов дерьмом и пересматривает только свои 19Провалившаяся эпическая криминальная комедия с Леонардо Дикаприо «Битва за битвой» скоро выходит на цифре 10Крис Пратт яростно сидит на постере фантастического боевика Тимура Бекмамбетова «Казнить нельзя помиловать»

Далее на КГ

0
За возрождение серии «Паранормальное явление» ответит многообещающий паренёк из Канады с миллионами просмотров на YouTube
 0
КГ играет: Tomb Raider I-II-III Remastered, часть 13
 14
Финский экшен «Бессмертный: Кровавая дорога домой» собрал меньше первого фильма и скоро выходит в цифре
 26
Беспроигрышная схема Disney: сходи на «Аватара 3» четыре раза и посмотри все трейлеры «Мстителей: Судный день»
 0
Славянские вампиры напугают тех, кто не знаком с русской классикой в новом комиксе от издательства Alpaca
 0
К анимационному фильму по мотивам комикса Rogue Trooper выпустят соответствующий комикс
 22
Им нужны только деньги! «Стрит Файтер» упрекнул «Мортал Комбат 2» в алчности и неуважении фанатов
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Достать ножи: Воскрешение покойника»
 10
«Зверополис 2» заработал миллиард долларов в рекордное время
 1
Вот такие пироги: издательство Bubble выпустит комиксы по игре Atomic Heart
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Рогатый демон Итан Хоук победит в американском прокате ангела Киану Ривза
 
Четвёртый сезон «Ричера» ближе, чем вы думали
 
Кино Мэл Гибсон может потратить до $ 200 млн на «Страсти Христовы 2» — битвы армий демонов и ангелов стоят недёшево
 
Кино «Трон: Арес» неплохо справляется с уничтожением Голливуда — критики не нашли в фильме сюжета
 
Игры Джон Ромеро всё ещё ищет издателя для своего шутера за $ 50 млн
 
Дед Сэм Фишер идёт на новое дело в трейлере сериала «Splinter Cell: Караул смерти»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 703: Продажа Warner Bros, «Зверополис 2», «Джей Келли», любимые фильмы Квентина Тарантино
 
2Ноль кадров в секунду
 
 
1Телеовощи
 
 
1ЕВА
 
 
1Телеовощи – 629: Ни один котик не пострадал
 
3Ноль кадров в секунду – 608: Гипносиськи и тысячи шокированных детей
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 702: «Бугония», когда закончатся «Аватары», комедия с Кифером Сазерлендом, «Злая. Часть 2»
 
9ЕВА – 662: Ниндзя-дрочер
 
2Телеовощи – 628: Время офигительных историй
 
0Ноль кадров в секунду – 607: Космос дорожает
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru