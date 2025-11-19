 
 
Метагалактический мегакинопортал
Лёха, Тролли, Гриб, Карлсон и другие на новых кадрах продолжения сериала «Волшебный участок» «Первобытная война» — боевик про Вьетнам с динозаврами — скоро выходит в цифре Идут съёмки сказки «Варвара-Краса» с Тимербаевой, Петровым и Биковичем Призраки против блогеров в новом выпуске «Ужасы братьев Гримм» от Zenescope Четвёртый сезон сериала ужасов «Извне» отснят
• • •
 
СЕРИАЛЫ
235

Идут съёмки сериала «Фурия», расширяющего киновселенную Bubble Studios и «Кинопоиска»

Источник: «Кинопоиск»

В производстве сериал «Фурия». Впервые анонсированный в 2023-м проект начали снимать спустя два года, о чём сообщил «Кинопоиск».

Сериал планировали выпустить ещё в 2024-м, но работа над ним затянулась. За прошедшее время шоу сменило творческую команду и режиссёра. Новым постановщиком «Фурии» стал Александр Хант («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Снимает проект оператор Максим Жуков (обе части «Майора Грома»).

«Фурия» основана на серии комиксов издательства Bubble Comics «Красная Фурия». Комиксы рассказывают о приключениях шпионки Ники Чайкиной. В адаптации Нику должна была сыграть Дарья Верещагина, исполнительница роли Алисы Селезнёвой в фильме «Сто лет тому вперёд», но она выбыла из проекта. Новая исполнительница роли Ники пока не была объявлена.

События «Фурии» происходят в одной киновселенной с фильмами серии «Майор Гром» про Игоря Грома. Эти картины тоже основаны на комиксах издательства Bubble.

Производством сериала занимаются «Плюс Студия» и Bubble Studios. Больше подробностей шоу раскроют 13 декабря на фестивале Comic Con Игромир.

«Фурия» выйдет на «Кинопоиске» в 2026-м. В том же году на видеосервисе появится сериал «Майор Гром: Игра против правил». Он станет расширенной версией фильмов про Игоря Грома.

